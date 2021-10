Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang cân nhắc việc tiêm vắc xin Pfizer liều thấp cho trẻ em.

Ngày 27/10, Hội đồng chuyên gia đã bỏ phiếu áp đảo để khuyến nghị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép vắc xin Pfizer dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Họ nhận định lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn nguy cơ.

FDA không bắt buộc phải tuân theo lời khuyên của các chuyên gia bên ngoài nhưng tổ chức này thường đồng quan điểm.

Việc cấp phép cho nhóm tuổi trên là một bước pháp lý quan trọng để tiếp cận tiêm chủng cho khoảng 28 triệu trẻ em ở Mỹ. Hầu hết các học sinh ở nước này đều đã trở lại trường học.

Nếu FDA cho phép trẻ 12-15 tuổi tiêm vắc xin Covid-19, một hội đồng tư vấn cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ họp vào tuần tới để đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng vắc xin. Giám đốc CDC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Các công ty cho biết, vắc xin của họ đạt 90,7% hiệu quả chống lại Covid-19 trong một thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Trẻ nhỏ hiếm khi bị trở nặng hoặc tử vong do Covid-19 so với người lớn. Tuy nhiên, gần đây, các trường hợp nhiễm bệnh và có biến chứng ở trẻ em chưa tiêm phòng đang tăng lên do biến thể Delta lây lan phổ biến.

Tiến sĩ Amanda Cohn, chuyên gia vắc xin nhi khoa tại CDC, cho biết. "Chúng tôi không muốn trẻ em chết vì Covid-19, ngay cả khi số ca đó ít hơn nhiều so với người lớn. Chúng tôi cũng không muốn các em ở trung tâm hồi sức cấp cứu".

Pfizer đang xin cấp phép vắc xin Covid-19 dành cho trẻ nhỏ. Theo đó, liều lượng một liều của trẻ thấp hơn, 10 microgam trong khi một liều dành cho người trưởng thành là 30 microgam.

Các cố vấn cũng quan tâm đến tỷ lệ viêm cơ tim đến cả vắc xin Pfizer và Moderna, đặc biệt là ở nam giới trẻ tuổi.

An Yên (Theo Reuters)

Việt Nam tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ từ tháng 11, nhóm 16-17 tuổi tiêm trước Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện trước với trẻ em từ 16-17 tuổi, sau đó hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm cho trẻ.