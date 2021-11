Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM vừa có kết luận về vụ việc nữ bệnh nhân tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo.

Chiều ngày 12/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan của bà N.T.N.T đến Công an quận Tân Bình, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM xem xét, điều tra (khi cần) theo thẩm quyền.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, nơi thực hiện hút mỡ bụng cho bệnh nhân N.T.N.T

Bà N.T.N.T là bệnh nhân đã tử vong sau khi thực hiện hút mỡ bụng tại Bệnh viện Gangwhoo ngày 16/10.

Đến ngày 26/10, Sở Y tế nhận được đơn của chồng bà T. khiếu nại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo. Sở Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Sở và họp trong ngày 8/11.

Hội đồng chuyên môn Sở Y tế kết luận, người bệnh tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp, do viêm cân mạc hoại tử thành bụng, sau phẫu thuật hút mỡ bụng. Bệnh nhân cơ địa béo phì, tăng huyết áp, không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn sẽ được Thanh tra Sở Y tế làm căn cứ để xử lý vi phạm hành chính đối với bệnh viện và giải quyết đơn khiếu nại của gia đình bệnh nhân.

Ngày 11/11, Sở Y tế đã có văn bản báo cáo toàn bộ vụ việc cho Bộ Y tế.

Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán về trường hợp bệnh nhân T.

Trước đó, bà N.T.N.T (sinh năm 1971) đến khám tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo (quận Tân Bình) vào ngày 16/10 vì lý do béo bụng và hông. Bệnh viện chẩn đoán: thừa mỡ bụng và hông (BMI 31.25, nặng 80kg). Sau khi có kết quả xét nghiệm cận lâm sàng trong giới hạn bình thường, bà T. được chỉ định phẫu thuật hút mỡ bụng.

Cùng ngày, người bệnh được phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sinh hiệu ổn. Tuy nhiên, sáng 17/10, bà T. khó thở, mạch 120 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, nhiệt độ 37 độ C, nhịp thở 26 lần/phút, SpO2 95%.

Bệnh nhân được chẩn đoán: khó thở chưa rõ nguyên nhân, hậu phẫu hút mỡ bụng ngày thứ 2, theo dõi thuyên tắc mỡ. Bệnh viện cho bệnh nhân thở oxy mũi, thở oxy mask có túi dự trữ 10 lít/phút, dịch truyền.

Tuy nhiên tình trạng không cải thiện nên bà T. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy bằng xe cấp cứu.

Tại đây, người bệnh được thở máy, thuốc vận mạch, lọc máu ngoài thận, kháng sinh. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến ngày càng nặng, bà T. đã tử vong lúc 21h ngày 18/10.

Bên trong Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo ngày 18/10. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TP.HCM

Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng Y tế quận Tân Bình, TP.HCM tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án của người bệnh, niêm phong các dụng cụ, trang thiết bị và thuốc tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo. Đồng thời, yêu cầu bệnh viện tạm ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi có kết luận từ các cơ quan chức năng.

Ngày 21/10, Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo báo cáo sự cố y khoa đến Sở Y tế và xin tạm ngưng hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ để rà soát lại toàn bộ quy trình. Bệnh viện cũng tổ chức họp Hội đồng chuyên môn vào ngày 22/10.

Linh Giao

Vụ tử vong do hút mỡ bụng: 'Vợ tôi sẽ không chết oan nếu chuyển cấp cứu sớm' Chồng của bà T.T.N.T - người tử vong sau khi hút mỡ bụng ở TP.HCM - bức xúc: “Nếu họ chuyển vợ tôi đi cấp cứu sớm hơn, cô ấy sẽ không chết oan”.