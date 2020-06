Bệnh nhân 91 bắt đầu tự thở sang ngày thứ 4, do sức cơ chân cải thiện nên bệnh nhân đang bắt đầu tập đi.

Hôm nay, bệnh nhân 91, phi công người Anh bước sang ngày điều trị thứ 91 với những chuyển biến sức khoẻ diệu kỳ. Bệnh nhân đã cai máy thở sang ngày thứ 4, tự thở với oxy 2 lít/phút qua cannula mũi, tiếp xúc tốt, có thể giao tiếp tốt bằng lời nói.

Sức cơ tay của bệnh nhân đã dần hồi phục về mức gần bình thường, sức cơ 2 chân tăng lên 4/5, trong khi 2 tuần trước chỉ ở mức 1/5.

Bệnh nhân 91 bắt đầu bước những bước đi đầu tiên với sự hỗ trợ của nhân viên y tế

Bệnh nhân hiện tại có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói, tự ho khạc đàm qua miệng, có thể nuôi ăn qua đường tiêu hoá 1450 ml súp xay và sữa/ngày.

Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường.

Bệnh nhân đã ngưng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn dùng thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto.

Theo Tiểu ban Điều trị. bệnh nhân vẫn cần nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động. Trong quá trình phục hồi có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Một chuyên gia cho biết, với tình hình hiện nay, bệnh nhân 91 có thể hồi phục mà không cần ghép phổi.

Bệnh nhân 91 nhập viện từ ngày 17/3, 1 tuần sau bắt đầu chuyển biến nặng phải thở oxy, sau đó thở máy và từ 6/4 phải can thiệp ECMO do nhiễm trùng phổi, suy thận. Phương án ghép phổi từng được xem là cứu cánh duy nhất cho bệnh nhân do thời gian dài, phổi bệnh nhân bị xơ hoá, đông đặc, chỉ còn 10% hoạt động.

Tuy nhiên nhờ sự kiên trì nỗ lực của các y bác sĩ, sự theo sát của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, 3 tuần trở lại đây, phi công Anh hồi phục diệu kỳ. Bệnh nhân ngưng lọc máu từ 27/5, cai ECMO từ ngày 12/6, sức cơ tay, cơ chân liên tục tăng.

Thúy Hạnh