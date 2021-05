Sáng 30/5, Sở Y tế Long An cho biết, tỉnh đã phát hiện một trường hợp F2 của bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp F2 trở thành F0 (bệnh nhân 6909) đang sống tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước (tỉnh Long An) là nữ, 22 tuổi.

Ngay trong đêm, huyện Cần Đước đã tiến hành phong tỏa, khử khuẩn 15 hộ dân với 35 nhân khẩu đang sinh sống tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước, nơi bệnh nhân 6909 sinh sống.

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm

Bên cạnh đó, Cần Đước đã phong tỏa toàn bộ bệnh viện, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Vào khoảng 9h ngày 26/5, bệnh nhân 6909 đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước.

Đây là ca thứ ba dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An. Trước đó là bệnh nhân 6325 tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc) và bệnh nhân 6731 (TP Tân An).

Sở Y tế Long An cho biết, bệnh nhân 6909 là F2 của một bệnh nhân tại TP.HCM. Hiện tại, bệnh nhân 6909 đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ngành Y tế Long An tiến hành truy vết nhanh và lấy mẫu xét nghiệm 14 trường hợp F1 của bệnh nhân 6909. Trong đó, 10 người được đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Lâm viên Thanh niên (huyện Thạnh Hóa), kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR. Một trường hợp tuổi cao nên được cách ly và theo dõi chặt chẽ tại nhà, một người ở tỉnh Tiền Giang và hai người ở TP.HCM.

Ngoài ra, ngành y tế đã truy vết được 33 F2 và yêu cầu cách ly tại nhà.

Sở Giao thông vận tải Long An vừa thông báo tìm các hành khách đi trên chuyến xe buýt từ TP.HCM về Long An (biển số 62B-01250 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 14h45 phút về bến xe Long An lúc 16h20 ngày 26/5; xe số 51B-24995 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15h về bến xe Long An lúc 16h40 ngày 26/5; xe số 51B-26984 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15h30 về bến xe Long An lúc 17h10 ngày 26/5).

Những người đi xe vào khoảng thời gian nêu trên cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn, hỗ trợ kịp thời trong phòng, chống Covid-19.

