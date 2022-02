Sau khi nhậu say cùng bạn bè, người đàn ông 30 tuổi (Hà Nội) bất ngờ bị bạn nhậu cắn đứt một phần của vành tai, trong đó có sụn vành tai. Bệnh nhân nhanh chóng đi cấp cứu, được chẩn đoán gặp phải di chứng khuyết tai.

Người bệnh sau đó đã đến Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Tạo hình và Hàm mặt, Bệnh viện E để nhờ các bác sĩ tạo hình lại vành tai.

Theo ThS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Tạo hình và Hàm mặt, qua thăm khám, bác sĩ quyết định lấy vạt da ở sau tai để tạo hình lại phần tai đã mất cho người đàn ông. Phần da ở sau tai được coi là hoàn hảo, phù hợp nhất để tạo hình lại vành tai. Sau phẫu thuật, tai của bệnh nhân đã lành lặn, hồng hào, trở về trạng thái bình thường.

Dịp Tết, nhiều người dân thường tụ tập, ăn uống để ôn lại chuyện cũ, chuẩn bị chào đón năm mới. Trong bữa tiệc chúc mừng năm mới, rượu, bia khiến nhiều người không làm chủ được bản thân dẫn đến những tai nạn dở khóc, dở cười.

Bác sĩ Minh cho biết, ngoài bệnh nhân trên, trước đây, một trường hợp khác cũng đứt tai do bị chém ở nước ngoài. Sau khi gặp tai nạn, các bác sĩ đã sơ cứu, chôn phần tai bị chém vào cánh tay của người bệnh để bảo quản. Khi về Việt Nam, bệnh nhân đã tới Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Tạo hình và Hàm mặt, Bệnh viện E để làm lại tai.

Tại bệnh viện, bác sĩ Minh cùng kíp phẫu thuật đã mổ lấy phần sụn tai bị chém của bệnh nhân được bảo quản ở trong cánh tay để tạo hình lại tai cho người bệnh. “Đây là trường hợp đặc biệt. Bệnh nhân là người duy nhất còn giữ được phần tai bị chém để các bác sĩ tạo hình lại”, bác sĩ Minh nói.

Thông thường, bệnh nhân bị mất vành tai chủ yếu là nam giới do ngã vào các cạnh bàn, bị chém đứt 1 phần vành tai, bị bạn nhậu cắn, tai nạn sinh hoạt,…

Bác sĩ Minh lưu ý, khi gặp phải tai nạn đứt tai, bệnh nhân cần kịp thời đi sơ cứu ở cơ sở y tế có kinh nghiệm, bảo quản phần tai bị mất, đưa cho bác sĩ tạo hình lại.

Để bảo quản bộ phận bị đứt rời hiệu quả, người dân cần rửa bộ phận đứt rời bằng nước sạch. Sau đó, cho bộ phận này vào túi nilon đựng nước. Tại bệnh viện, các bác sĩ sẽ cho túi đựng bộ phận đứt rời của bệnh nhân vào đá để bảo quản. Nếu để trực tiếp vào đá thì bộ phận này sẽ bị hỏng.

“Việc bảo quản bộ phận đứt rời đúng cách sẽ giúp các bác sĩ thuận lợi trong việc tạo hình lại vành tai và các bộ phận khác trên cơ thể. Tuy nhiên, nhiều trường hợp phần tai đứt rời bị mất nên các bác sĩ sẽ tạo hình tai cho bệnh nhân bằng vạt da ở sau tai. Trường hợp phải tạo hình lại toàn bộ tai rất hiếm, chủ yếu do tai nạn giao thông bị mất toàn bộ tai”, bác sĩ Minh thông tin.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu đến bệnh viện muộn (sau 24 tiếng), người bệnh có thể bị nhiễm trùng nặng nề, bộ phận đứt rời bị hỏng. Bởi vậy, khi gặp tai nạn bị đứt tai hoặc đứt rời bộ phận trên cơ thể, người bệnh cần đến bệnh viện trước 6 tiếng. Đây là thời gian vàng để các bác sĩ có thể xử lý kịp thời và tạo hình lại phần cơ thể bị đứt rời.

Nguyễn Liên

