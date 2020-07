Nam bệnh nhân ở Bắc Giang được chuyển đến bệnh viện cấp cứu do dây diều siết đứt hoàn toàn khí quản, nguy kịch.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa cấp cứu cho nam bệnh nhân 56 tuổi, ở Việt Yên, Bắc Giang bị tai nạn với dây diều. Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, tỉnh, tiếp xúc được, khó thở nhiều.

Trong lúc đi qua khu vực thả diều, bệnh nhân không may bị dây diều cuốn vào cổ, siết lại tạo ra vết thương phức tạp 12x3 cm, vỡ sụn nhẫn giáp, đứt hoàn toàn khí quản, chảy máu nhiều vùng tổn thương.

Vết thương trên cổ bệnh nhân sau khi được khâu nối

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức tích cực, làm các xét nghiệm cần thiết. Phim chụp cắt lớp vi tính vùng cổ cho thấy hình ảnh mất liên tục sụn khí quản ngang mức C6/7, tụ khí phần mềm vùng cổ, không thấy hình ảnh tổn thương xương cột sống cổ do chấn thương.

Kíp trực ngoại cấp cứu do các BS Nguyễn Sỹ An, trưởng tua trực, BS Lê Minh Thanh, Trưởng khoa Tai mũi họng, BS Dương Sơn Tùng, BS Nguyễn Văn Linh đã hội chẩn chớp nhoáng, khẩn trương bảo vệ thông khí, mở nội khí quản phía dưới tổn thương, hồi sức chuyển bệnh nhân nhanh vào phòng mổ phẫu thuật cấp cứu, khâu nối lại các vị trí đứt lìa. May mắn bệnh nhân đã giữ lại được mạng sống.

BS An cho biết, bệnh nhân đã rất may mắn khi dây diều làm đứt phức tạp khí quản, tổn thương chỉ còn cách 2 động mạch cảnh vài mm. Nếu làm đứt mạch cảnh, tính mạng bệnh nhân sẽ cực kỳ nguy hiểm do chảy máu ồ ạt.

Sau 12 ngày chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức tích cực, khoa Ngoại, bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không thả diều gần khu vực đường quốc lộ, cao tốc tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông qua lại. Không thả diều gần khu đường trạm điện, đường điện cao thế gây chập cháy, điện giật nguy hiểm. Đồng thời khi di chuyển qua khu vực có nhiều diều thả cần chú ý quan sát tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Thúy Hạnh