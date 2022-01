Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng đau dữ dội, chướng căng, sốt cao 39 độ, dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp dao động

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa mổ cấp cứu cho bệnh nhân nam 56 tuổi, tại Hà Nội bị sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng và bị thủng ruột non.

Người nhà cho biết, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm đa khớp dạng thấp và bị đau bụng 5 ngày nay.

Bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Trước đó, bệnh nhân có đi ăn liên hoan tại nhà hàng xóm về, xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, chướng bụng và bí trung đại tiện. Bệnh nhân đã tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ, sau 2 ngày sốt cao liên tục, bụng chướng và ngày càng đau dữ dội hơn nên người nhà đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm trùng ổ bụng nặng. Kết quả siêu âm, chụp Xquang và công thức máu cho thấy có dị vật dài khoảng 4cm, đã chọc thủng thành ruột gây ra viêm phúc mạc giãn toàn bộ ruột non, dịch ổ bụng có khí tự do.

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, tổn thương trong ổ bụng có nhiều dịch mủ và giả mạc. Dịch tiêu hóa trong ổ bụng là do mảnh xương gà đâm xuyên ruột non. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt đoạn ruột non, đưa 2 đầu ruột ra ngoài.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, ca mổ thành công, các bác sĩ đã xử trí tổn thương ruột non, làm sạch ổ bụng, lấy được dị vật là một xương gà dài 4cm.

Hiện tại, sau ca mổ, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, mạch huyết áp ổn định, bụng mềm, dẫn lưu ruột non lưu thông tốt. Bác sĩ cho biết, nếu bệnh nhân đến viện chỉ chậm thêm 2 ngày, ổ bụng người bệnh sẽ bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, thậm chí dẫn đến tử vong.

Vì vậy, các bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo, mọi người nên tránh các trường hợp có thể bị hóc dị vật như bỏ thói quen ngậm tăm trước khi đi ngủ, thận trọng khi ăn cá, hạn chế ăn đồ ăn cứng… nhất là với người già, trẻ em.

Phương Lê