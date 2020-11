Sự co thắt mí dẫn tới nháy mắt không ngừng thường tự khỏi nhưng cũng có thể cảnh báo bạn cần điều chỉnh lối sống hoặc đi khám.

Hiện tượng nháy mắt xảy ra do sự co thắt lặp lại nhiều lần không chủ ý của các cơ mí mắt. Co giật thường xảy ra ở mí trên.

Đối với hầu hết mọi người, hiện tượng này này rất nhẹ và có cảm giác giống như một cú giật nhẹ trên mí mắt vài giây một lần trong một, hai phút. Tình trạng này có thể kéo dài vài ngày, không đau và tự hết mà không cần điều trị. Tuy nhiên, một số trường hợp cảnh báo dấu hiệu bất ổn về sức khỏe.

Ảnh minh họa: Silk Vision

Người bị co giật mí mắt có thể do bị kích ứng mắt, mệt mỏi, thiếu ngủ, stress, ảnh hưởng tác dụng phụ của thuốc, lạm dụng rượu, thuốc lá và các sản phẩm chứa caffeine.

Tình trạng co thắt này có khả năng trở thành mạn tính và trở nên trầm trọng hơn khi bạn bị viêm bờ mi, viêm kết mạc, khô mắt, có tác động kích ứng từ môi trường như gió, ánh nắng mặt trời, ô nhiễm…

Triệu chứng phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới, ở độ tuổi trung niên trở lên.

Theo thời gian, người bệnh có thể bị mờ mắt, co thắt cơ mặt. Một số ca hiếm gặp bị rối loạn thần kinh hoặc não gồm liệt mặt (một bên mặt bị xệ xuống), loạn trương lực cơ (rối loạn vận động), đa xơ cứng, bệnh Parkinson (gây run tay chân, nói năng khó khăn).

Các vết xước giác mạc cũng có thể gây co giật mí mắt.

Khi nào cần đi khám

Co giật mí mắt hiếm khi là vấn đề nghiêm trọng để bạn cần điều trị y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, co thắt mí mắt mạn tính có thể là triệu chứng của rối loạn não hoặc hệ thần kinh. Bạn cần tới gặp bác sĩ khi:

- Mắt đỏ, sưng hoặc chảy dịch

- Mí trên bị sụp

- Co giật kéo dài trong vài tuần

- Sự co giật ảnh hưởng đến các bộ phận khác trên khuôn mặt

Ảnh minh họa: Sarvgyan

Cách điều trị

Hầu hết các cơn co giật mí mắt sẽ tự biến mất trong vài ngày hoặc vài tuần. Nếu chúng vẫn tiếp tục, bạn nên cố gắng loại bỏ hoặc giảm các nguyên nhân tiềm ẩn như căng thẳng, mệt mỏi và caffeine.

- Uống ít cà phê hơn

- Ngủ đủ giấc

- Nhỏ nước mắt nhân tạo

- Chườm ấm lên mắt khi cơn co giật bắt đầu

Cách ngăn ngừa

Nếu tình trạng co thắt mí mắt của bạn xảy ra thường xuyên hơn, hãy ghi lại thời điểm chúng xảy ra.

Lưu ý lượng caffeine, thuốc lá và rượu mà bạn sử dụng cũng như mức độ căng thẳng của bạn và thời gian bạn ngủ trong khoảng thời gian dẫn đến và trong khi mí mắt bị co giật.

Nếu bạn nhận thấy mí mắt bị co thắt nhiều hơn khi ngủ không đủ giấc, hãy cố gắng đi ngủ sớm hơn từ 30 phút đến một giờ để giúp giảm căng thẳng trên mí mắt.

An Yên (Theo Healthline)