TP.HCM ghi nhận 14.800 trẻ mắc Covid-19, trong đó có hơn 2.800 trẻ đang điều trị, 13 ca tử vong, còn lại đã khỏi bệnh.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP chiều 8/9, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, tính từ khi TP có dịch đến nay có tổng cộng hơn 14.800 trẻ dưới 18 tuổi mắc Covid-19. Hầu hết các ca F0 là trẻ em đều ở thể nhẹ và trung bình. Hiện TP đang điều trị cho hơn 2.800 em, trong đó có 13 ca tử vong, chiếm 0,1%.

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, tại bệnh viện số trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 đang gia tăng, có ngày lên đến 320 trẻ đến điều trị. Đó là chưa kể những trẻ được khuyến khích chữa tại nhà.

Bác sĩ Tiến cho biết, thông thường trẻ mắc Covid-19 đều ở thể nhẹ và trung bình, sẽ nhanh khỏi bệnh. Có khoảng 30% số trẻ mắc Covid-19 dưới 12 tháng tuổi chuyển nặng. Số còn lại do dư cân, mắc các bệnh nền tim mạch, hen suyễn, bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh lý huyết học, ung thư... Hoặc trẻ vừa mắc Covid-19 vừa bị sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm ruột thừa...

Bệnh nhi 14 tuổi mắc Covid-19 nhanh chuyển nặng do có thể trạng béo phì. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu thành công bệnh nhi N.P.H., 14 tuổi, nặng 100kg, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái, sốt 38 độ, ho ngày càng nhiều. Kết quả PCR của bệnh nhi dương tính với nCoV. Sau khoảng 7 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi suy hô hấp nặng, nhịp thở nhanh 50 lần/phút, tím môi, SpO2 giảm nặng chỉ còn 50%.

Ngay lập tức, bệnh nhi được thở oxy qua mask, có túi dự trữ 15 lít/phút. Kết quả chụp X-quang phổi cho thấy tổn thương phổi nặng lan tỏa 2 bên. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã nhanh chóng chẩn đoán trẻ bị viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) trên nền bệnh Covid-19.

Dù được thở oxy qua mask nhưng bệnh nhi bị tổn thương phổi diễn tiến nhanh, gây mờ toàn bộ phổi, tổn thương gan, tổn thương các cơ quan do phản ứng viêm rất mạnh. Bệnh nhi được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức với thở máy, kháng viêm liều cao, kháng đông, kháng sinh phổ rộng, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng…

Sau 5 ngày điều trị tích cực, tổn thương các cơ quan cải thiện dần, bệnh nhi cũng hết sốt, được cai máy thở để thở oxy 3 lít/phút. Hiện tại, bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được, có thể thở oxy ngắt quãng. Các bác sĩ hy vọng, những ngày tới, bệnh nhi sẽ ổn định sức khỏe, có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện.

Bác sĩ Hưng cho biết, trẻ mắc Covid-19 có một thuận lợi là sức khỏe và sức để kháng tốt hơn người lớn nên ít chuyển biến nặng. Tuy nhiên, khó khăn là các em phải có người lớn chăm sóc dẫn đến lây nhiễm.

Nhiều cha mẹ cũng mắc bệnh khá nặng nên việc chăm sóc cho con không dễ dàng. Bởi vậy, cần nhân viên y tế hỗ trợ nhiều hơn, đặc biệt là vệ sinh cá nhân, xử lý chất thải…

Dấu hiệu chuyển nặng ở trẻ là khó thở, hụt hơi, thở nhanh, co lõm lồng ngực, chỉ số SpO2 dưới 93%. Khi đó, diễn tiến bệnh nhanh với suy hô hấp do tổn thương phổi nặng. Việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu suy hô hấp hoặc tụt SpO2 đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ hô hấp kịp thời. Bên cạnh đó, điều trị nhanh chóng bằng kháng viêm, kháng đông, kháng sinh theo phác đồ của Bộ Y tế sẽ góp phần nhanh chóng giảm tổn thương các cơ quan, giảm chuyển độ nặng và tử vong.

Tại hội nghị trực tuyến về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch sáng 8/9, Thứ trưởng LĐ - TB&XH Nguyễn Thị Hà đề nghị về lâu dài cần thiết lập cơ sở bảo trợ xã hội chuyên trách tiếp nhận, chăm sóc các bệnh nhi F0 nếu người thân phải đi cách ly hết.

Đại diện Sở LĐ - TB&XH TP Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ cần sớm có chính sách tiêm vắc xin cho trẻ em, bởi đây là chìa khóa quan trọng để mở cửa trường học…

Hiện Đà Nẵng đang điều trị, chăm sóc khoảng 1.000 trẻ em là F0, F1. TP cũng thực hiện các chính sách ưu tiên thực phẩm, sữa cho trẻ em; miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh các cấp…

Theo đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do Covid-19 so với các nhóm tuổi khác. Nhóm Cố vấn chiến lược của WHO về tiêm chủng cho biết vắc xin Pfizer phù hợp tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Trước mắt, người lớn nên hướng dẫn trẻ em các biện pháp cơ bản phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, rửa tay xịt khuẩn…

Tú Anh - Vũ Điệp

