Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, chủng BA.2 có khả năng lây truyền cao hơn tới 60% so với chủng gốc BA.1 của biến thể Omicron.

Chủng BA.2 đang chiếm ưu thế ở nhiều nước trên thế giới với khả năng lây nhiễm cao. Biến thể này được mệnh danh là phiên bản tàng hình của Omicron vì không thể phát hiện qua xét nghiệm PCR giống bản gốc BA.1.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy BA.2 nghiêm trọng hơn so với chủng gốc BA.1 của Omicron.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều bằng chứng ghi nhận, Omicron có tác động nhẹ hơn so với Delta và các biến thể trước đây.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố, nguy cơ tử vong do Omicron thấp hơn 67% so với Delta. Con số này tăng lên 87% ở nhóm dưới 70 tuổi.

WHO thông tin trong các báo cáo kỹ thuật, BA.2 có thể lây lan dễ dàng hơn khoảng 30 đến 60% so với BA.1.

Trong báo cáo ngày 15/2, WHO cho biết BA.2 được ước tính có khả năng lây truyền cao hơn 30%.

Nhưng một tuần sau, tổ chức y tế này nói, các nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra con số đó là 63%. Điều này giải thích về khả năng lây truyền và tránh được vắc xin của biến thể mới.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm Kỹ thuật Covid-19 của WHO, chia sẻ: “Chúng tôi đang theo dõi một số dòng nhánh của Omicron. Điều này thực sự quan trọng, tại nhiều quốc gia đã có một lượng bệnh nhân nhiễm Omicron đáng kể, cả BA.1 và BA.2. Ở đó, không thấy có sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của 2 chủng này”.

Theo Tiến sĩ Van Kerkhove, một nghiên cứu ở Nhật Bản đã phát hiện ra BA.2 nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, phân tích dựa trên thí nghiệm ở chuột đồng và dường như không có biểu hiện tương tự ở người.

Các nghiên cứu cũng đang đánh giá nguy cơ tái nhiễm BA.2. Đã có những trường hợp nhiễm Omicron kép, khi một người đã nhiễm BA.1 sau đó là BA.2.

Nhưng theo các dữ liệu ban đầu, từng nhiễm BA.1 cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại tái nhiễm với BA.2.

BA.2 có các đột biến cho phép lách được các loại vắc xin hiện tại. Tuy nhiên, việc tiêm chủng vẫn có hiệu quả cao.

Cơ quan An ninh và Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đã chỉ ra, 3 liều vắc xin trên thực tế có tác dụng bảo vệ chống lại BA.2 nhiều hơn BA.1.

Hai liều vắc xin có khả năng chống lại Covid-19 có triệu chứng tương ứng là 9 và 13% đối với BA.1 và BA.2.

Nhưng con số này tăng lên 63% đối với BA.1 và 70% đối với BA.2 từ 2 tuần sau khi tiêm tăng cường.

An Yên (Theo The Sun)