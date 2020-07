Sau nhiều năm nghiện rượu, cổ của ông Nam ngày một phình to khiến ông không thể nằm ngửa, gương mặt biến dạng

Ông Nguyễn Văn Nam, 59 tuổi sống tại Yên Bình, Yên Bái đến BV đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ khám do vùng cổ to đột biến, khối mỡ phình to 2 bên, kích thước 20x15 cm.

Ngoài ra, bệnh nhân còn nhiều mỡ vùng 2 bên đòn, kích thước khoảng 5x10cm, đối xứng, vùng mặt cổ biến dạng; vùng bụng cũng có tổn thương gồ lên đối xứng hai bên.

Ông Nam cho biết, bản thân có tiền sử nghiện rượu rất nhiều năm. 13 năm trước, cổ ông bắt đầu mọc những khối u mềm nhỏ nhưng không đau đớn nên ông chủ quan không đi khám.

2 năm trở lại đây, khối u lớn rất nhanh, ken vào nhau tạo thành khối lớn sau cổ và gáy khiến toàn bộ cổ và mặt biến dạng, bệnh nhân không thể nằm ngửa khi ngủ.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định ông mắc bệnh Madelung là một bệnh hiếm gặp.

Bệnh nhân được chuyển khoa Ung bướu thực hiện phẫu thuật. Sau ca mổ, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu.

BS Hứa Văn Đức, Trưởng khoa Ung bướu, BV đa khoa Hùng Vương cho biết, bệnh Madelung hay còn gọi là hội chứng Launois Bensaude là bệnh rối loạn chuyển hoá chất béo, khiến mỡ tích tụ đối xứng nhiều bất thường. Dù là bệnh hiếm gặp song đây là bệnh lành tính.

Khối mỡ đối xứng tích tụ chủ yếu ở xung quanh cổ và vai, hiếm khi ảnh hưởng đến phần dưới cơ thể hoặc 2 chi dưới. Lớp mỡ dưới da vùng cổ bành trướng từ từ trông giống hình ảnh cổ ngựa.

Nguyên nhân gây bệnh đến nay chưa rõ, song các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ căn bệnh này với những người nghiện rượu, ảnh hưởng quá trình sinh tổng hợp lipid và chống lại sự phân giải lipid. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng nam giới trung niên với tỉ lệ 1/25.000 dân.

Đến nay, phương pháp điều trị chính bao gồm phẫu thuật các khối u mỡ lớn hoặc hút các khối mỡ đơn lẻ kích cỡ nhỏ.

Trong nhiều trường hợp, nếu khối u quá to, bệnh nhân có thể phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt bỏ u để hạn chế chảy máu ồ ạt.

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

Thúy Hạnh