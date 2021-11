Dù số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trong thời gian qua, nhưng do các tỉnh, thành đã đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin, tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong ở miền Tây rất thấp.

Tại TP Cần Thơ, trong 6 ngày qua (từ ngày 12 đến 17/11), thành phố ghi nhận hơn 2.500 ca F0 và có 11 trường hợp tử vong.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, dù số lượng F0 tăng nhanh nhưng về năng lực thành phố vẫn đáp ứng được công tác thu dung, điều trị.

Ngoài ra, TP Cần Thơ còn thí điểm cho F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà để giảm tải cho các bệnh viện dã chiến.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng của các bệnh viện dã chiến để khi các F0 không triệu chứng có diễn biến thì có đủ cơ sở, điều kiện chăm sóc.

Tỉ lệ tiêm vắc xin của các tỉnh, thành miền Tây đang tăng lên. Điều nay làm giảm trường hợp mắc Covid-19 diễn biến nặng, tử vong

Ông Giang thông tin, thống kê mới nhất của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho thấy, đối với những bệnh nhân đã tiêm đủ 2 liều vắc xin thì gần như không có trường hợp tử vong - đây là tín hiệu rất tốt.

“Đối với F0 là người tiêm 1 mũi đến 2 mũi, đa phần không có triệu chứng; cũng như việc chuyển lên tầng 3 gần như không có. Từ tầng 1 chuyển lên tầng 2 có nhưng cũng rất ít, chủ yếu là những người có bệnh nền. Theo đánh giá, hiệu quả của vắc xin rất khả quan”, ông Giang nói.

Ông Giang cho biết, mới đây, TP Cần Thơ được Bộ Y tế phân bổ 200.000 liều vắc xin Vero Cell và thành phố đang đẩy nhanh tốc độ tiêm trả mũi 2 cho người dân. Đồng thời, TP Cần Thơ cũng có văn bản xin Bộ Y tế thêm 300.000 liều để bao phủ mũi hai bằng vắc xin Vero Cell.

“Ngoài ra, TP Cần Thơ cũng xin thêm nguồn vắc xin để tiêm cho trẻ em từ 12 -17 tuổi; nếu được Bộ Y tế đồng ý thành phố sẽ triển khai ngay”, ông Giang nói.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm quy định 5K; không vì đã tiêm vắc xin mà chủ quan, lơ là.

Các tỉnh, thành miền Tây đang cần vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, tình hình dịch tại tỉnh đang diễn biến tương tự các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Bình, dù số lượng F0 được phát hiện những ngày qua tương đối nhiều, nhưng tỷ lệ bệnh nhân trở nặng và tử vong rất thấp.

“Có đến 80 - 90% là F0 không triệu chứng. Đối với những trường hợp này, An Giang cho cách ly, điều trị tại nhà với sự theo dõi sát của ngành y tế.

10 - 20% bệnh nhân có triệu chứng được đưa vào các cơ sở điều trị. An Giang đang cố gắng khống chế tình trạng tử vong. Hiện nay, tỉ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong tại An Giang rất thấp, chỉ 1,13% - thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nói.

Ông Bình cho biết, An Giang là tỉnh đông dân, hơn 2 triệu dân. Hiện, việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 -17 tuổi tại tỉnh rất cần thiết. An Giang cần khoảng 400.000 liều vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em. Đối với đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tỉnh cũng cần thêm hơn 1 triệu liều vắc xin.

An Giang có 227 trường hợp tử vong/19.756 bệnh nhân Covid-19.

Tương tự, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, những ngày qua ca F0 tại tỉnh tăng trở lại, nhưng hơn 96% là trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Trước đây khi chưa có vắc xin, dịch bùng phát thì tỉ lệ tử vong khi mắc Covid-19 tại Đồng Tháp có lúc là 2,5%. Tuy nhiên hiện nay, khi có vắc xin, tỉ lệ tử vong chỉ còn khoảng 1,6%.

“Tỉ lệ tiêm vắc xin của Đồng Tháp đã được hơn 82%, điều này góp phần làm giảm đi các trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nặng”, ông Bửu nói.

Hiện, Đồng Tháp cho F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được cách ly, điều trị tại nhà. Đến chiều qua, tổng số ca bệnh nhân tử vong tại Đồng Tháp là 237/14.689 bệnh nhân mắc Covid-19.

Hoài Thanh