Ngày 16/11, số ca F0 tại các tỉnh, thành miền Tây vẫn tăng cao, riêng TP Cần Thơ đã hơn 500 trường hợp.

Tại TP Cần Thơ, thành phố phát hiện 547 ca F0; trong đó 174 ca được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng; 228 ca ghi nhận trong thời gian cách ly tại nhà; số còn lại nằm trong khu phong tỏa và cách ly.

Đến nay, tổng số ca F0 tại TP Cần Thơ là 13.448. Hiện, địa phương này đang điều trị cho hơn 2.900 bệnh nhân, trong đó có 102 trường hợp nằm ở tầng 3. Thành phố đã tiêm hơn 1,2 triệu liều vắc xin.

Khu phong tỏa ở Cần Thơ

Tại Tiền Giang, số ca F0 hôm nay phát hiện là 671 (tăng 171 ca so với hôm qua), trong đó có 108 ca cộng đồng. Tổng số ca F0 của Tiền Giang là 21.951. Tiền Giang đã tiêm hơn 1,9 triệu liều vắc xin.

Đồng Tháp ghi nhận 392 ca mắc mới (tăng 9 ca so với hôm qua), trong đó 104 ca trong cộng đồng.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Đồng Tháp đến nay là 14.200 ca. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị 3.662 ca, trong đó, số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 3.535 ca. Có 3 ca tử vong trong ngày. Hiện tỉnh đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vắc xin.

Tại An Giang, tỉnh phát hiện 527 trường hợp mắc Covid-19. Đến nay, An Giang đã có hơn 19.000 ca F0 (cao thứ 3 ở khu vực miền Tây sau Long An, Tiền Giang).

Điểm đáng mừng là tỷ lệ tiêm vắc xin của tỉnh đang tăng nhanh. Đến nay đã tiêm hơn 2,2 triệu liều.

Tại Vĩnh Long, tỉnh phát hiện thêm 291 ca F0, trong có 127 ca ghi nhận qua sàng lọc cộng đồng và cơ sở y tế.

Vĩnh Long bắt đầu cho F1 cách ly tại nhà từ ngày 17/11. Theo đó, F1 cách ly tại nhà 14 ngày liên tục, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày. Người ở cùng nhà với F1 không được đi ngoài trong thời gian cách ly.

Tỉnh Sóc Trăng có thêm 391 ca F0; trong đó có đến 205 ca phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Tổng số ca F0 tại tỉnh này đã vượt 10.000.

Tỉnh Hậu Giang cũng có kế hoạch thí điểm quản lý, chăm sóc F0 không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhẹ như: sốt, ho, đau họng, đau đầu… tại nhà. Ngoài ra, cũng không có dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy… Đồng thời phải là trẻ em trên 1 tuổi; người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền; phụ nữ không mang thai…

T.Chí