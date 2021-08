Trong hai ngày qua, số bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng lên đáng kể. Trong khi đó, số ca mắc mới đã giảm mạnh.

Tối 11/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong ngày hôm nay trên địa bàn có thêm 144 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, nâng tổng số ca xuất viện lên hơn 1.000 người.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân.

Theo số liệu công bố, số ca mắc mới tại tỉnh tiếp tục giảm. Trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận thêm 36 ca (đang chờ Bộ Y tế công bố), đều phát hiện trong khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

Cụ thể, TP Vũng Tàu ghi nhận 28 ca, trong đó 23 ca trong các khu cách ly tập trung và 5 ca tại khu vực phong tỏa thuộc phường 11.

Huyện Xuyên Mộc có 7 ca trong khu vực phong tỏa và tại TP Bà Rịa ghi nhận 1 ca trong khu cách ly tập trung.

Như vậy, từ ngày 28/6 - thời điểm phát hiện ca dương tính nCoV đầu tiên đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận tổng cộng 2.361 ca ngoài cộng đồng. Số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện là 1.137 ca.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra mục tiêu trong giai đoạn từ nay đến ngày 15/8 giữ vững vùng an toàn đối với 23/82 xã, phường, thị trấn và nâng vùng an toàn lên 60/82 xã, phường, thị trấn, đến ngày 25/8 toàn tỉnh có 81/82 xã, phường là vùng an toàn.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh kêu gọi từng cá nhân, tập thể phát huy trách nhiệm, ưu tiên giải quyết nhanh chóng những yêu cầu phòng chống dịch. Từng người dân trong tỉnh cần thực hiện nghiêm, triệt để giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch để sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh đó, các Sở ngành, địa phương cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người được tiêm.

Quang Hưng

