Thêm 7 bệnh nhân nhiễm nCoV được xuất viện, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đã có 29 người được chữa khỏi.

Sáng nay, ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết, ngành y tế vừa tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 7 bệnh nhân mắc nCoV.

Các bệnh nhân nhận quyết định ra viện tại BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Cụ thể, tại BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam có 5 trường hợp ra viện gồm bệnh nhân 931 (sinh năm 1954, trú phường Minh An, TP Hội An), 562 (sinh năm 1967, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn), 599 (sinh năm 2011, trú khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), 626 (sinh năm 1982, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và 462 (sinh năm 1967, trú phường Minh An, TP Hội An).

Hai trường hợp còn lại tại BV Đa khoa khu vực Quảng Nam gồm bệnh nhân 860 (sinh năm 1954, trú phường Cẩm An, TP Hội An) và 933 (sinh năm 1985, trú phường Minh An, TP Hội An).

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được bố trí xe chở về nhà và hướng dẫn cách ly 14 ngày theo quy định, dưới sự giám sát của nhân viên y tế địa phương.

Theo ông Mười, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc Covid-19. Trong đó, BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị 62 người, BV Đa khoa khu vực Quảng Nam điều trị 29 người.

“Tính đến thời điểm hiện tại, hai bệnh viện trên đã điều trị khỏi bệnh, cho xuất viện về nhà 29 trường hợp. Hiện ngành y tế đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 còn lại”, ông Mười nói thêm.

Lê Bằng

