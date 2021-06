Sáng nay (23/6), Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Tại "điểm nóng" TP Thuận An, đoàn đến kiểm tra khu nhà trọ phường Bình Hòa, dãy nhà trọ Nguyễn Văn Thuấn tiếp giáp KCN Đồng An I, nơi có ổ dịch trong doanh nghiệp.

Hơn 600 công nhân trong doanh nghiệp này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Đồng thời, đoàn kiểm tra khu cách ly tập trung trường THPT Lý Thái Tổ, TP Thuận An nơi đang cách ly 291 người thuộc diện F1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (ngoài cùng bên phải) nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch

Đoàn kiểm tra khu nhà trọ phường Bình Hòa, TP Thuận An, một trong nhưng điểm nóng về dịch Covid-19 ở Bình Dương

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá, TP Thuận An áp dụng Chỉ thị 16 mà không có hàng rào phân cách, chợ vẫn có các dịch vụ không thiết yếu như da giày; xây dựng vẫn hoạt động tập trung.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: "Chỉ thị 16 của Thủ tướng là phải giữ khoảng cách, không tập trung quá 2 người nơi công cộng, ai ở đâu ở yên đó...".

Sau buổi kiểm tra, đoàn có cuộc họp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra khu cách ly tập trung tại trường THPT Lý Tự Trọng của TP Thuận An

Ảnh: Xuân An

Bình Dương là một trong những tỉnh tập trung rất đông công nhân ở khu vực phía nam và gần đây xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19.

Chỉ trong 3 ngày qua, số bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng tại tỉnh tăng đột biến, nhiều nhất từ thời điểm xuất hiện dịch bệnh tới nay.

Riêng trong đợt bùng phát mới (tính từ ngày 27/4), Bình Dương ghi nhận có 141 trường hợp mắc Covid-19.

Số ca bệnh hiện nay trên địa bàn đang ở cấp độ 4 (từ 101 - 300 ca), nằm trong mức báo động dịch bệnh cao nhất.

Hầu hết các ca bệnh đều liên quan đến các ổ dịch tại TX Tân Uyên và TP Thuận An, xuất phát từ ca F0 là bệnh nhân 10584 - Chủ quán trà sữa Cô Chủ Nhỏ ở phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một).

Ngoài ra, ngành y tế Bình Dương cũng ghi nhận nhiều điểm có dịch khác như: Khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn (hai nữ sinh liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM), Công ty sản xuất - thương mại Phúc Đạt (TP Dĩ An), Chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An), Công ty TNHH Puku Việt Nam (KCN Đồng An, TP Thuận An), phường Bình Thắng (TP Dĩ An), phường Bình Nhâm, TP Thuận An (liên quan Chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM).

Tỉnh Bình Dương đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại TX Tân Uyên, TP Thuận An, một số phường của TP Dĩ An và TP Thủ Dầu Một.

An Đàm