Chiều 17/7, Việt Nam ghi nhận 1.612 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày vượt 3.700 ca. Đến nay, cả nước ghi nhận gần 48.000 trường hợp.

Trong 1.612 ca mắc mới, có 1.600 ca trong nước ghi nhận tại TP.HCM (1.017), Đồng Tháp (139), Long An (134), Khánh Hòa (78), Đồng Nai (64), Đà Nẵng (33), Phú Yên (30), Bà Rịa - Vũng Tàu (23), Trà Vinh (15), Hưng Yên (13), Hà Nội (13), Gia Lai (5), Bình Thuận (5), An Giang (5), Hà Nam (5), Đắk Nông (4), Hải Phòng (3), Bình Phước (3), Quảng Ngãi (3), Bắc Ninh (2), Cần Thơ (2), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Ninh Thuận (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 1.279 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

TP.HCM ghi nhận 1.017 ca, gồm các bệnh nhân 46880-47896, trong đó 853 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 164 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại bệnh viện.

Đồng Tháp thêm 139 ca, 46439-46497, 46501-46521, 46555-46601, 46627-46638, là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Long An ghi nhận 134 ca, gồm các bệnh nhân 46746-46879, trong đó 44 ca là các trường hợp F1; 19 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 71 ca đang điều tra dịch tễ.

Khánh Hoà thêm 78 ca, gồm các bệnh nhân 46410-46419, 46425-46436, 46602-46626, 46651-46681, trong đó 27 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 51 ca đang điều tra dịch tễ.

Đồng Nai thêm 64 ca, gồm các bệnh nhân 46682-46745, trong đó 39 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 23 ca đang điều tra dịch tễ.

Đà Nẵng thêm 33 ca, gồm các bệnh nhân 46522-46554, trong đó 31 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Phú Yên thêm 30 ca, gồm các bệnh nhân 46293-46299, 46374-46376, 46399-46406, 46420-46424, 46498-46500, 46640-46643, là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Bà Rịa - Vũng Tàu thêm 23 ca, gồm các bệnh nhân 46302-46324, là các trường hợp F1 đã được cách ly; 5 ca liên quan đến ổ dịch chợ Bàu Lâm; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Trà Vinh thêm 15 ca, gồm các bệnh nhân 46350-46364, trong đó 13 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bến Tre.

Hưng Yên thêm 13 ca, gồm các bệnh nhân 46326-46338, là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước.

Hà Nội ghi nhận 13 ca, gồm các bệnh nhân 46346-46347, 46367-46373, 46386-46389, trong đó 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Gia Lai thêm 5 ca, gồm các bệnh nhân 46343-46345, 46437-46438, là các trường hợp F1 đã được cách ly.

Bình Thuận thêm 5 ca, gồm các bệnh nhân 46380-46384, là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa.

An Giang thêm 5 ca, gồm các bệnh nhân 46394-46398, trong đó 2 ca trong cách ly và khu phong toả; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền; 1 ca có tiền sử về từ tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước; 1 đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/7dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam ghi nhận 5 ca, gồm các bệnh nhân 46644-46648, có tiền sử đi về từ TP.HCM đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước.

Đắk Nông thêm 4 ca, gồm các bệnh nhân 46300-46301, 46341-46342, trong đó 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng thêm 3 ca, gồm các bệnh nhân 46377-46379, có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố trước khi về địa phương.

Bình Phước thêm 3 ca, gồm các bệnh nhân 46390-46392; 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Quảng Ngãi thêm 3 ca, gồm các bệnh nhân 46407-46409 Quảng Ngãi, là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu phong tỏa.

Bắc Ninh thêm 2 ca 46348-46349 Bắc Ninh, là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Cần Thơ ghi nhận 2 ca, gồm các bệnh nhân 46639, 46649, đang điều tra dịch tễ. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ, Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ.

Bắc Giang thêm 1 ca 46325, nam, trẻ nhỏ, địa chỉ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của ca bệnh 30533, đã được cách ly từ trước.

Lạng Sơn ghi nhận 1 ca 46339, nam, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang.

Ninh Thuận thêm 1 ca 46385, nam, 60 tuổi, địa chỉ tại TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, trong khu phong tỏa liên quan đến bệnh nhân 38401.

Vĩnh Phúc thêm 1 ca 46650 là nam, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đi về từ TP.HCM đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước.

12 ca nhập cảnh được cách ly tại TP.HCM (8), Hà Nội (2), Kiên Giang (1), An Giang (1).

TP.HCM cách ly 8 ca, gồm các bệnh nhân 47897-47904, các trường hợp này từ Indonesia nhập cảnh vào TP.HCM ngày 6/7 trên tàu Manalagi Dasa. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội cách ly 2 bệnh nhân 46365-46366, là công dân Việt Nam từ UAE về Đà Nẵng ngày 17/6 trên chuyến bay QH9305 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung chuyển theo dõi sức khỏe tại nhà ở Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7 dương tính với SARS-CoV-2

Kiên Giang cách ly ca bệnh là nữ, 54 tuổi, địa chỉ tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Ngày 15/7, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

An Giang cách ly bệnh nhân 46393 là nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 24/6 qua cửa khẩu Long Bình. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Tính riêng trong ngày 17/7, Việt Nam ghi nhận 3.718 ca mắc mới, trong đó có 3.705 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2.786), Đồng Tháp (180), Long An (134), Bình Dương (124), Đồng Nai (107), Khánh Hoà (100), Vĩnh Long (42), Bến Tre (34), Đà Nẵng (33), Phú Yên (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (23), Hà Nội (15), Trà Vinh (15), Hưng Yên (13), Bình Phước (10), An Giang (8), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (6), Gia Lai (6), Đắc Nông (5), Bình Thuận (5), Hà Nam (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (3), Quảng Ngãi (3), Bình Định (2), Lâm Đồng (1), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Ninh Thuận (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 2.959 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến chiều tối 17/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 47.904 ca mắc Covid-19, trong đó có 45.884 ca ghi nhận trong nước.

Đợt dịch lần 4 từ 27/4 đến nay ghi nhận 44.314 ca, trong đó có 7.538 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong hôm nay có thêm 292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 10.312 bệnh nhân. Số tử vong là 225 trường hợp.

Về tình hình tiêm chủng, đến chiều tối 17/7 cả nước đã tiêm được hơn 4,2 triệu liều, trong đó có hơn 298.000 người được tiêm đủ 2 mũi.

Thúy Hạnh

