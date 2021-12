Bộ Y tế hôm nay công bố 14.508 ca Covid-19, tăng 540 ca so với ngày 30/11. Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 123.442.920 liều.

Từ 16h ngày 30/11 đến 16h ngày 1/12, Việt Nam có thêm 14.508 trường hợp Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố, gồm 2 ca nhập cảnh và 14.506 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (8.081 ca cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc tăng 540 ca.

TP.HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.675 trường hợp, tăng 178 ca so với ngày 30/11. TP Cần Thơ đứng thứ hai với 989 bệnh nhân, tăng 8 ca. Sóc Trăng đứng thứ ba với 757 trường hợp, tăng 43 ca. Xếp thứ tư là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 756 bệnh nhân. Tỉnh Tây Ninh ghi nhận 729 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Bình Dương (642), Đồng Tháp (610), Vĩnh Long (585), Bình Thuận (584), Bình Phước (515), Đồng Nai (509), Cà Mau (507), Kiên Giang (479), Hà Nội (467), Bến Tre (419), Bạc Liêu (402), Khánh Hòa (365), Đắk Lắk (342), Hậu Giang (291), An Giang (244), Trà Vinh (240), Bình Định (234), Lâm Đồng (222), Tiền Giang (142), Thừa Thiên Huế (141), Hải Phòng (141), Bắc Ninh (106), Thanh Hóa (104), Đà Nẵng (99), Long An (82), Đắk Nông (82), Thái Nguyên (79), Nghệ An (78), Ninh Thuận (76), Hà Giang (68), Hưng Yên (67), Phú Thọ (64), Quảng Nam (56), Nam Định (52), Phú Yên (51), Quảng Ngãi (50), Gia Lai (47), Hải Dương (46),…

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 1.252.590 trường hợp, xếp thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 1.247.358 ca do lây nhiễm trong nước.

Có 2 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái và Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy nhất đợt dịch này gồm TP.HCM (472.133), Bình Dương (282.873), Đồng Nai (87.755), Long An (38.323), Tiền Giang (29.357).

Về tình hình điều trị, ngày 1/12 có 2.704 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 992.052 trường hợp, còn 260.538 F0 đang điều trị. Trong số này, có 6.497 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc hôm nay ghi nhận 196 bệnh nhân tử vong tại nhiều tỉnh, thành phố. Cụ thể:

Tại TP.HCM có 68 ca tử vong, trong đó 7 bệnh nhân là người từ các tỉnh chuyển đến: Long An (2), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), An Giang (1), Quảng Bình (1), Bình Định (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (20), Bình Dương (19), An Giang (17), Tây Ninh (13), Kiên Giang (13), Tiền Giang (8 ), Đồng Tháp (6), Cần Thơ (6), Bạc Liêu (5), Bình Thuận (4), Long An (4), Vĩnh Long (3), Sóc Trăng (2), Bến Tre (2), Cà Mau (2), Hà Nội (1), Phú Thọ (1), Trà Vinh (1), Khánh Hoà (1).

Số ca tử vong trong ngày tương đương với ngày hôm qua (ngày 30/11 có 197 bệnh nhân tử vong). Tới nay, Việt Nam đã có 25.448 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2% trên tổng ca nhiễm.

Tổng số ca Covid-19 tử vong của Việt Nam xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 26.320.654 mẫu cho 68.597.022 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (30/11), thêm 1.348.139 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 123.442.920 liều vắc xin. Trong đó, có 71.736.491 mũi 1 và 51.706.429 mũi 2.

Liên quan đến việc gia hạn 2 lô vắc xin Pfizer số 124001 và 123002, hôm nay, ông Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, vắc xin có hạn sử dụng thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Theo ông Kidong Park, vắc xin Pfizer-BioNTech là vắc xin Covid-19 đầu tiên được WHO phê duyệt vào ngày 31/12/2020 và đưa vào Danh sách Sử dụng khẩn cấp của WHO. Ngày 8/1/2021, WHO đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng và các yêu cầu bảo quản đối với vắc xin Pfizer-BioNTech Covid-19 dựa trên dữ liệu khoa học có được vào thời điểm đó. Nhà sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu.

Các cơ quan quản lý vắc xin quốc gia đã cập các điều kiện phê duyệt sau khi xem xét các bằng chứng và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp, gồm có mở rộng nhóm tuổi tiêm từ 12 tuổi trở lên và tăng hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng.

Tháng 8/2021, WHO phê duyệt các điều kiện cập nhật này, bao gồm việc tăng hạn sử dụng lên 9 tháng áp dụng với tất cả vắc xin Pfizer đã được sản xuất kể trước thời điểm tháng 8/2021.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khẳng định, trong quá trình vận chuyển vắc xin từ nhà sản xuất đến Việt Nam, vắc xin Pfizer luôn được bảo quản ở nhiệt độ -90°C đến -60°C bằng các thiết bị chuyên dụng. Vắc xin có thể được bảo quản trong buồng lạnh/tủ lạnh dương từ +2ºC đến +8ºC tối đa 1 tháng (31 ngày).

Đồng thời, tất cả các lô vắc xin trước khi sử dụng tại Việt Nam đều được Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế đánh giá chất lượng và cấp giấy phép xuất xưởng. “Do vậy, việc tăng thời hạn vắc xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin”, ông Kidong Park nhấn mạnh.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên

WHO tại Việt Nam: Vắc xin Pfizer được gia hạn lên 9 tháng, kể cả lô sản xuất trước tháng 8/2021 Trưởng đại diện WHO Việt Nam khẳng định, việc tăng thời hạn vắc xin Pfizer thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin.