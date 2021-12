Bộ Y tế ngày 14/12 công bố 15.220 ca Covid-19. Cà Mau, Hải Phòng và Bạc Liêu là các địa phương có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó.

Ngày 14/12, cả nước ghi nhận 15.220 trường hợp Covid-19 tại 62 tỉnh, thành phố, gồm 17 ca nhập cảnh và 15.203 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (9.351 ca cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc giảm 146 ca.

Tỉnh Cà Mau hôm nay dẫn đầu về số F0 mới trong ngày với 1.011 trường hợp, tăng 218 ca so với ngày 13/12. TP.HCM đứng thứ hai với 991 bệnh nhân, tăng 76 ca. Tây Ninh đứng thứ ba với 931 trường hợp. Xếp thứ tư là Bình Phước với 907 bệnh nhân. TP Hà Nội ghi nhận 837 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Đồng Tháp (734), Cần Thơ (692), Khánh Hòa (597), Vĩnh Long (596), Bến Tre (573), Bạc Liêu (475), Bình Định (468), Trà Vinh (465), Sóc Trăng (436), Tiền Giang (402), Thừa Thiên Huế (394), Hải Phòng (382), Bình Dương (352), Đồng Nai (336), An Giang (300), Kiên Giang (296), Hậu Giang (295), Bà Rịa - Vũng Tàu (258), Bắc Ninh (225), Bình Thuận (211), Lâm Đồng (193), Đắk Lắk (178), Đà Nẵng (177), Quảng Ngãi (150), Gia Lai (141), Thanh Hóa (121), Hưng Yên (96), Đắk Nông (83), Long An (80), Quảng Nam (80), Nghệ An (67), Phú Yên (64),…

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Cà Mau (tăng 218 F0), Hải Phòng (tăng 199 F0) và Bạc Liêu (tăng 141 F0).

Các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (giảm 294 F0), Hà Nội (giảm 163 F0), An Giang (giảm 122 F0).

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 1.443.648 trường hợp, xếp thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 1.438.207 ca do lây nhiễm trong nước.

Có 2 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Bắc Kạn và Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này: TP.HCM (489.165), Bình Dương (287.908), Đồng Nai (92.911), Tây Ninh (40.546), Long An (39.392).

Về tình hình điều trị, ngày 14/12 có 4.524 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 1.060.436 trường hợp, còn 383.212 F0 đang điều trị. Trong số này, có 7.779 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc hôm nay ghi nhận 252 bệnh nhân tử vong tại nhiều tỉnh, thành phố. Cụ thể:

Tại TP.HCM có 64 ca tử vong, trong đó 5 bệnh nhân là người từ các tỉnh chuyển đến: Long An (1), Bình Phước (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1), Sóc Trăng (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (28), Đồng Nai (27), Bình Dương (18), Tây Ninh (16), Bạc Liêu (12), Đồng Tháp (10), Tiền Giang (10), Kiên Giang (9), Long An (8 ), Sóc Trăng (7), Bình Thuận (6), Hà Nội (6), Trà Vinh (5), Vĩnh Long (4), Cà Mau (4), Vĩnh Phúc (3), Khánh Hòa (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Bến Tre (3), Bình Phước (2), Bình Định (1), Gia Lai (1), Ninh Thuận (1), Hậu Giang (1).

Số ca tử vong trong ngày tăng nhẹ so với ngày hôm qua (tăng 10 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 28.333 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2% trên tổng ca nhiễm.

Tổng số tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số F0 tử vong tại nước ta xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 28.115.361 mẫu cho 71.472.525 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (13/12), thêm 748.830 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 133.631.226 liều vắc xin. Trong đó, có 75.018.674 mũi 1 và 58.612.552 mũi 2.

Ngày 14/12, Bộ Y tế thông tin về 3 ca Covid-19 bay từ TP.HCM, nhập cảnh Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8/12, nghi nhiễm biến thể Omicron.

Theo đó, ngày 10/12, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế IHR (2005) Việt Nam thuộc Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận được thông báo từ Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (Bộ Y tế) Hong Kong (Trung Quốc) về 3 trường hợp Covid-19 nghi ngờ nhiễm biến chủng mới Omicron.

Nhóm này gồm 2 công dân Việt Nam và 1 người nước ngoài, nhập cảnh Hong Kong ngày 8/12, đáp chuyến bay số hiệu CX764 từ TP.HCM.

Ngay khi có thông tin trên, Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (2005) Việt Nam đã liên hệ, chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thực hiện giám sát, điều tra xử lý ổ dịch và truy vết người tiếp xúc gần với 3 F0 trong thời gian 14 ngày trước khi xuất cảnh.

Đồng thời, Cơ quan đầu mối thực hiện IHR (2005) Việt Nam thường xuyên trao đổi hằng ngày với Cơ quan đầu mối IHR (2005) của Hong Kong (Trung Quốc) để tiếp tục xác minh, chia sẻ thông tin.

Ngày 11/12, phía bạn cung cấp thông tin khẳng định, cả 3 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh từ Việt Nam theo thông báo ngày 10/12 có kết quả giải trình tự gen thuộc biến thể Delta, không liên quan đến Omicron. Hiện tại, các công dân có sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng và đang được cách ly, điều trị.

Nguyễn Liên