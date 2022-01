Bộ Y tế ngày 19/1 công bố 15.959 ca Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 15.936 trường hợp do lây nhiễm trong nước, giảm 827 ca so với ngày hôm qua.

Từ 16h ngày 18/1 đến 16h ngày 19/1, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.959 trường hợp mới tại 61 tỉnh, thành phố, gồm 23 ca nhập cảnh và 15.936 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (10.460 ca cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc giảm 827 ca.

TP Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về số F0 mới với 2.909 trường hợp, giảm 26 ca so với ngày 18/1. TP Đà Nẵng đứng thứ hai với 892 bệnh nhân, giảm 51 ca. Tỉnh Khánh Hòa đứng thứ ba với 652 trường hợp, tăng 145 F0. Thanh Hóa xếp thứ tư cả nước với 628 bệnh nhân. Trà Vinh ghi nhận 603 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Hưng Yên (568), Bến Tre (561), Bình Phước (535), Quảng Ngãi (490), Bình Định (412), Cà Mau (379), Hải Dương (349), Vĩnh Phúc (338), Quảng Nam (336), Bắc Giang (302), Quảng Ninh (297), Bắc Ninh (288), Thừa Thiên Huế (277), Nam Định (274), TP. Hồ Chí Minh (263), Vĩnh Long (251), Hòa Bình (251), Nghệ An (251), Tây Ninh (247), Lâm Đồng (245), Thái Nguyên (196), Thái Bình (187), Phú Thọ (180), Bạc Liêu (177), Bà Rịa - Vũng Tàu (170), Phú Yên (164), Gia Lai (151), Bình Thuận (150), Lạng Sơn (131), Đắk Nông (127), Ninh Bình (126), Quảng Bình (118), Yên Bái (110), Hà Giang (109), Lào Cai (106),…

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hưng Yên (tăng 194 F0), Khánh Hòa (tăng 145 F0), Bến Tre (tăng 41 F0). Các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (giảm 203 F0), Đắk Lắk (giảm 178 F0), Bình Định (giảm 170 F0).

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 2.078.087 trường hợp, xếp thứ 28/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 2.071.658 ca do lây nhiễm trong nước.

Việt Nam phát hiện 108 ca mắc Covid-19 biến thể Omicron tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP. Hồ Chí Minh (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2).

Các địa phương có số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này: TP.HCM (511.950), Bình Dương (292.950), Đồng Nai (99.465), Hà Nội (97.026), Tây Ninh (86.314).

Về tình hình điều trị, ngày 19/1 có 33.034 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 1.789.188 trường hợp, còn 288.899 F0 đang điều trị. Trong số này, có 5.588 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc hôm nay ghi nhận 142 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại nhiều tỉnh, thành phố. Cụ thể:

Tại TP.HCM có 9 ca tử vong, trong đó 3 bệnh nhân là người từ các tỉnh chuyển đến: Long An (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Tháp (16), Kiên Giang (12), Vĩnh Long (11), Bến Tre (10 ca trong 02 ngày), Bà Rịa - Vũng Tàu (9 ca trong 2 ngày), Sóc Trăng (8), An Giang (8), Tiền Giang (7), Tây Ninh (6), Cần Thơ (5), Cà Mau (5), Hà Nội (4), Khánh Hòa (4), Long An (4), Bình Phước (3), Lâm Đồng (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Hải Phòng (2), Hòa Bình (2), Huế (2), Bắc Ninh (1), Quảng Nam (1), Bình Định (1), Đắk Lắk (1), Nam Định (1), Lào Cai (1), Nghệ An (1), Ninh Thuận (1), Bình Thuận (1).

Như vậy tới nay, Việt Nam đã có 36.114 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 1,7% trên tổng ca nhiễm.

Tổng số tử vong xếp thứ 25/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số F0 tử vong tại nước ta xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 31.663.218 mẫu, tương đương 76.466.675 lượt người, tăng 54.122 mẫu so với ngày trước đó.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (18/1), thêm 1.569.422 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 171.638.597 liều vắc xin. Trong đó, có 78.711.478 mũi 1, 72.947.487 mũi 2 và 19.979.632 mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala).

Khuya ngày 18/1, Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) cho biết đã phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại TP.HCM. Cụ thể, 3 trường hợp này ngụ tại huyện Bình Chánh, quận 11 và quận Gò Vấp (TP.HCM). Bệnh viện 30/4 đã có buổi làm việc với các chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) về các trường hợp trên.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong 3 trường hợp này có một bác sĩ làm việc tại bệnh viện ở TP.HCM. Họ đều tiếp xúc với người thân nhập cảnh tên N.T.N.P. (1981, ngụ quận Bình Thạnh). Chị P. đã tiêm 3 mũi Pfizer.

"Hiện tại, tình trạng các bệnh nhân đều ổn. HCDC đang tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm F1 để khoanh vùng cách ly theo quy định", Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin.

