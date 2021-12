Ngày 6/12, Việt Nam thêm 14.591 ca Covid-19, trong đó có 14.558 ca ghi nhận trong nước, tăng 246 ca so với hôm qua.

Trong số 14.591 ca Covid-19 tại 59 tỉnh, thành phố có 8.227 ca trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, các ca mắc mới phân bố tại: Cần Thơ (1.189), TP.HCM (1.174), Tây Ninh (859), Sóc Trăng (793), Bến Tre (699), Đồng Tháp (695), Cà Mau (639), Bình Phước (637), Hà Nội (587), Bà Rịa - Vũng Tàu (569), Vĩnh Long (535), Bình Thuận (485), Bạc Liêu (481), Trà Vinh (466), Khánh Hòa (461), Kiên Giang (364), An Giang (345), Đồng Nai (308), Hậu Giang (291), Tiền Giang (285), Đắk Lắk (269), Bình Dương (226), Bình Định (222), Lâm Đồng (207), Hải Phòng (154), Bắc Ninh (136), Đà Nẵng (125), Gia Lai (111), Long An (103), Đắk Nông (102), Hà Giang (100), Thanh Hóa (82), Hưng Yên (63),…

Bộ cũng thông tin, các tỉnh, thành có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TP.HCM (giảm 317), Thừa Thiên Huế (giảm 244) và Bình Định (giảm 206). Địa phương có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Trà Vinh (tăng 254), Cà Mau (tăng 195), Hà Nội (tăng 187). Như vậy, trung bình số ca nhiễm mới 7 ngày qua là 13.961 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.323.683 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.318.381 ca, trong đó, có 1.007.590 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bắc Kạn, Lai Châu là 2 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trong 2 tuần qua. Các tỉnh, thành có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (479.483), Bình Dương (284.489), Đồng Nai (89.822), Long An (38.800) và Tây Ninh (33.342).

Về vấn đề điều trị, trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 1.130 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 1.010.407 trường hợp. Trong đó, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.006 ca.

Ngày 6/12, Việt Nam ghi nhận 223 ca tử vong. Trong số 94 ca tử vong do Covid-19 tại TP.HCM, có 8 ca từ các tỉnh chuyển đến là Long An (2), Đồng Tháp (1), Lâm Đồng (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Cần Thơ (1), Thanh Hóa (1).

Số ca còn lại phân bố ở Long An (20), Cần Thơ (18), An Giang (15), Đồng Nai (14), Tây Ninh (13), Tiền Giang (10), Kiên Giang, Bình Thuận (5), Sóc Trăng (5), Trà Vinh (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (3), Bạc Liêu (3), Cà Mau (2), Quảng Trị (1), Quảng Ngãi (1), Lâm Đồng (1),Nam Định (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1), Bến Tre (1).

Bộ Y tế thống kê, trung bình số tử vong 7 ngày qua là 201 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.483 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Bộ cũng đánh giá, tổng số ca tử vong xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong nước ta xếp thứ 9/49 (xếp thứ 5 ASEAN).

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 142.329 xét nghiệm cho 209.881 lượt người. Như vậy, từ 27/4 đến nay, nước ta đã thực hiện xét nghiệm 27.029.560 mẫu cho 69.947.142 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 5/12, có 396.664 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 127.828.796 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 73.393.169 liều, tiêm mũi 2 là 54.435.627 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế Tham dự cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các bộ, ngành, đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 trong nước và nhập khẩu vắc xin, thuốc điều trị Covid-19.

Bộ Y tế cũng tổ chức cuộc họp trực tuyến với 5 tỉnh Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 6/12, Bộ Y tế có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Viện trưởng các Viện trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron) của virus SARS-CoV-2.

Ngọc Trang

