Hiện TP đang điều trị cho 27.060 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 724 bệnh nhân phải thở máy và không có người phải can thiệp ECMO.

Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM chia sẻ tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP chiều 4/10.

Theo ông Hải, hiện TP đang điều trị cho 27.060 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 724 người phải thở máy. Riêng trong ngày 3/10, TP có 1.449 F0 nhập viện điều trị, 2.743 bệnh nhân xuất viện. Số F0 là trẻ em dưới 16 tuổi đang điều trị là 2.610 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 185 người.

Ông Phạm Đức Hải. Ảnh: TTBC.

Ông Hải cho biết, trong 3 ngày qua, số ca tử vong do Covid-19 tại TP đều dưới 100 ca mỗi ngày. Số ca nhập viện cũng thấp hơn số ca nhập viện.

Một tín hiệu lạc quan nữa là, hiện TP không còn F0 phải can thiệp ECMO. Trước đó, số F0 phải can thiệp ECMO tại TP nằm ở mức hơn 20 người. Ngày 2/10, số bệnh nhân cần can thiệp ECMO còn 19 ca. Nhưng ngày 3/10, TP không còn ca F0 nào phải can thiệp ECMO.

Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho rằng, nguyên nhân TP không còn số ca ECMO điều trị ở các bệnh viện tầng ba là do số ca phải điều trị trước đó đã chuyển nhẹ, được chuyển xuống tầng thấp hơn và một số người đã qua đời.

Cũng tại cuộc họp, ông Hải cho biết, tính đến ngày 3/10, TP đã có 17 địa phương đề nghị được công nhận kiểm soát được dịch, gồm: TP Thủ Đức, quận 1, quận 3, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quân Tân Phú, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi.

Có 5 dịa phương chia làm 2 nhóm, trong đó có quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chưa được công nhận kiểm soát dịch. Các quận 4, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn chưa có báo cáo, phối hợp kiểm tra.

Phó Ban chỉ đạo đạo phòng, chống dịch TP.HCM cho biết, đến nay, TP thực hiện trạng thái bình thường mới được 3 ngày. Tuy nhiên, mục tiêu của TP là mở cửa từ từ và đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người là trên hết.

“Dù TP đã trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng dịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì vậy, người dân cần nêu cao tinh thần tự giác, không chủ quan, tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sự an toàn của mình”, ông Hải nhấn mạnh.

Tú Anh

