Đang làm tình nguyện viên chăm sóc F0 ở một bệnh viện ở TP.HCM, anh Đức xin nghỉ một buổi đến nhận các kỷ vật cuối cùng của người cha quá cố.

Chiều 21/9, Trung tâm Hồi sức Covid-19 của Bệnh viện Bạch Mai, thành lập tại Bệnh viện dã chiến số 16 (TP.HCM) tổ chức trao trả đồ vật của các F0 đã mất cho người nhà. ThS.BS Trần Thái Sơn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện cho biết, buổi sáng trung tâm gọi cho 100 gia đình, nhưng chỉ có 20 gia đình báo sẽ đến nhận.

"Các trường hợp còn lại, do gia đình trong khu vực giãn cách nên họ chưa đến được. Bệnh viện mong việc này sẽ làm vơi đi nỗi đau của người nhà bệnh nhân", bác sĩ Sơn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, cư trú ở quận 8 mặc áo mưa đến Trung tâm Hồi sức Covid-19 xếp hàng chờ nhận lại các món đồ của mẹ. Chị Linh cho biết, mẹ chị năm nay 59 tuổi, ngoài Covid-19, bà có bệnh nền tiểu đường và bệnh tim. Bà mất ngày 8/9. "Mọi người trong nhà tôi ai cũng nhiễm bệnh, cách ly tại nhà. Chỉ có mẹ đưa vào bệnh viện và qua đời", giọng chị xúc động.

Chiều 21/9, TP.HCM mưa cả buổi. Ban đầu, Trung tâm tổ chức trao trả kỷ vật của các bệnh nhân Covid-19 đã mất cho người thân lúc 14h30, nhưng do trời mưa phải dời lại. Từ 13h30, người thân của các F0 đã đến bệnh viện, đứng chờ dưới trời mưa.

Một người đến nhận đồ của em trai.

Đồ kỷ vật của các bệnh nhân Covid-19 đã mất gồm có quần áo, điện thoại, khẩu trang, thuốc, tiền, sạc điện thoại và các giấy tờ tùy thân...

Khi nhận đồ, người thân của người quá cố sẽ kiểm tra cẩn thận.

Một người đến nhận đồ của anh trai mất ngày 30/8. "Người thân của tôi là anh lớn trong gia đình không qua khỏi là đau buồn, mất mát rất lớn. Bệnh viện đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình. Chuyện đau buồn cũng đã xảy ra. Thay mặt gia đình, tôi gửi lời cảm ơn đến các nhân viên y tế. Chúc các y bác sĩ có nhiều sức khỏe có nhiều sức khỏe để giúp TP nhanh dập được dịch", anh nói bằng giọng xúc động.

Anh Nguyễn Đình Văn, cư trú phường 16, quận Gò Vấp đến nhận lại các đồ dùng của mẹ.

Đồ dùng của các bệnh nhân Covid-19 đã mất được để cẩn thận trong ba lô, bệnh viện có ghi tên người bệnh đầy đủ.

Anh Minh Đức, 51 tuổi, cư trú phường 11, quận 10 hiện là một F0 đang làm tình nguyện viên chăm sóc F0 tại bệnh viện. Sáng 21/9, anh nhận được tin từ bệnh viện báo đến nhận lại đồ dùng của ba - ông Huỳnh Đức Ka, 83 tuổi.

Đồ dùng của ba anh Đức gồm chiếc điện thoại, cục sạc, máy đo SpO2. "Khi ba nhập viện rất vội vã. Ba đi, không có quần áo gì hết. Hôm nay đến đây, con nhận đồ cuối cùng của ba đây. Con không biết làm sao. Thật sự, lúc này con rất nặng nề", anh Đức vừa khóc vừa nói.

Chị Vương Tuyết Vân, cư trú ở quận 10 đến nhận đồ dùng của em trai út hơn 40 tuổi, chưa lập gia đình. Hai chị em rất thân nhau. "Lần cuối em nhắn tin cho tôi, em có hỏi: Nhịp tim bao nhiêu là bình thường hả chị. Lúc đó, có thể em đã rất mệt. Em còn nhắn em nhớ mấy đứa cháu nữa. Sau đêm đó, em rơi vào hôn mê. Hôm nay đến đây, tôi lấy được toàn bộ các di vật của em. Gia đình chỉ mong điều đó thôi", giọng chị xúc động.

Đồ dùng của em trai chị Vân là chiếc điện thoại, kính cận, giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và một chiếc nhẫn vàng. Nhận đồ của em xong, chị Vân vừa nói vừa khóc: "Em tôi vừa mắc Covid-19 vừa bị sốt xuất huyết. Ở bệnh viện, em đã chảy máu trong rồi. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng em không qua khỏi. Mẹ tôi nói, em tôi chỉ rong chơi cuộc đời này 40 năm thôi. Chặng đường tiếp theo em muốn rong chơi ở một nơi khác, rất thong dong, không vướng bận gì".

Bác sĩ Sơn cho biết, đến nay, Trung tâm Hồi sức Covid-19 của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 1.000 F0. Trong thời gian vừa qua, với sự cố gắng nỗ lực của các y bác sĩ, bệnh viện đã điều trị thành công cho hàng trăm người. Có người được xuất viện, có người được chuyển xuống tầng thấp hơn để tiếp tục điều trị và cũng có nhiều F0 không qua khỏi.

Mỗi ngày, bệnh viện sẽ gọi cho người thân của bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm thông báo tình trạng sức khỏe. "Có những ngày, chúng tôi gọi tới hơn 30 cuộc và tiếp nhận vài trăm cuộc gọi của gia đình người bệnh gọi đến", bác sĩ Sơn nói.

Bác sĩ Sơn cho biết, tất cả người mắc Covid-19 điều trị tại trung tâm không có người nhà đi cùng, vì vậy, bệnh viện phải gói ghém, trông nom, bảo quản cẩn thận đồ của họ. Khi các F0 xuất viện, bệnh viện sẽ giao lại cho họ. Với những người tử vong, bệnh viện tổ chức các đợt mời người nhà để trao trả đồ vật.

Theo bác sĩ Sơn, khó khăn lúc này là TP đang trong đợt giãn cách. Với những người nhà đến nhận đồ được, bệnh viện sẽ trao trả đầy đủ. Còn với những người chưa thể đến được, bệnh viện sẽ bảo quản các đồ dùng và cố gắng bàn giao lại sớm nhất.

Bác sĩ cho biết, đến nay đã trao đồ vật cho hơn 100 người nhà, trả theo từng đợt. Thông thường, buổi sáng bệnh viện sẽ gọi điện thông báo cho gia đình người quá cố. Buổi chiều, bệnh viện sẽ tổ chức trả lại đồ.

Trương Thanh Tùng - Tú Anh



