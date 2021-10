Hai căn bệnh đều do virus gây ra với một số triệu chứng tương tự, nhưng có một sự khác biệt.

Cúm thường khiến mọi người khó chịu với dấu hiệu đầu tiên là hắt hơi hoặc sụt sịt. Khi Covid-19 xuất hiện và ngày càng phổ biến, mọi người trở nên bối rối khi căn bệnh này có những biểu hiện khó phân biệt với cúm.

Thêm vào đó, những người đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ có các triệu chứng nhẹ và thời gian nhiễm ngắn khiến việc mắc Covid-19 càng giống với bệnh cúm hơn.

Người bị Covid-19 thường không ngửi được cả các mùi mạnh như cà phê. Ảnh minh họa: PSU

Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định, mặc dù hai loại virus gây ra nhiều triệu chứng giống nhau, nhưng vẫn có một dấu hiệu cho thấy bạn đang bị Covid-19 chứ không phải cúm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cả cúm và Covid-19 đều có thể gây ra một danh sách dài các triệu chứng, bao gồm sốt, ớn lạnh, ho, khó thở, mệt mỏi, đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, đau nhức, nôn mửa, tiêu chảy và đau đầu.

Nhưng bên cạnh việc cảm thấy ốm yếu và mệt mỏi, dấu hiệu chính cho thấy, bạn mắc Covid-19 là mất khả năng khứu giác và vị giác.

Cameron Wolfe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Duke (Mỹ), giải thích: “Bạn dễ nghĩ đó chỉ là nghẹt mũi hoặc dị ứng khiến mình không ngửi được các loại mùi, nhưng thực tế bạn đã nhiễm Covid-19”.

Dù đây là một trong những triệu chứng ban đầu của Covid-19, các bác sĩ vẫn cảnh báo không phải tất cả các ca bệnh đều gây mất vị giác hoặc khứu giác.

CDC trước đây cũng đưa ra sự khác biệt về thời kỳ ủ bệnh của mỗi loại virus. Các triệu chứng cúm thường xuất hiện 1 đến 4 ngày sau khi nhiễm bệnh so với mức trung bình là 5 ngày của Covid-19. Tuy nhiên, hiện nay, biến thể Delta có khả năng gây ra các triệu chứng nhanh hơn các chủng trước đó. Chuyên gia Wolfe nói: “Rất khó để phân biệt 2 loại bệnh dựa trên thời gian ủ bệnh vì tình hình hiện tại đã khác”.

Ngoài ra, một người có khả năng bị nhiễm cả cúm và Covid-19 cùng một lúc. Flor Munoz, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Texas, cho hay, trẻ nhỏ có nguy cơ cao mắc cả hai loại bệnh.

Cuối cùng, các bác sĩ lập luận rằng tỷ lệ phổ biến của bệnh cúm thấp hơn mức trung bình nhờ các biện pháp an toàn và vệ sinh được tăng cường. Bởi vậy, nhiều khả năng các triệu chứng bệnh của bạn do Covid-19 gây ra. Do đó, bất kỳ ai cảm thấy mình sắp bị cúm nên tự cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngành y tế cũng khuyến cáo mọi người nên chủng ngừa cả cúm và Covid-19.

An Yên (Theo Wall Street Journal)

