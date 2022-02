Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Thái Minh vừa ra mắt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có thành phần chính là nấm Đông trùng hạ thảo, là giải pháp tiện lợi hỗ trợ tăng cường sức khoẻ, giảm mệt mỏi.

Nấm Đông trùng hạ thảo - nguồn thảo dược quý hiếm

Đông trùng hạ thảo là một loài ấu trùng sống trong lòng đất, ở vùng cao nguyên Tây Tạng và dãy Himalaya. Đông trùng hạ thảo là một số loài nấm thuộc chi Ophiocordyceps hoặc Cordyceps ký sinh trên mình ấu trùng các loài bướm thuộc chi Thitarodes.

Vào mùa đông, các bào tử nấm bắt đầu xâm nhiễm vào ấu trùng, hút chất dinh dưỡng của sâu non để sinh trưởng. Lúc này, cặp cá thể mang hình thể của sâu non gọi là đông trùng. Vào mùa hạ, nấm mọc chồi nảy lên thành dạng cây trên mặt đất, còn sâu non bị hút hết chất dinh dưỡng nên đã chết và nằm bên dưới gốc của sợi nấm, cặp cá thể lúc này mang hình dạng của thảo dược - hạ thảo. Đây là một loại thảo dược quý hiếm nên giá của sản phẩm này lên đến hàng tỷ đồng/kg nếu là sản phẩm tự nhiên.

Đông Trùng Hạ Thảo loại thảo dược đắt đỏ trên thế giới

TPBVSK Đông trùng hạ thảo Thái Minh - giải pháp tiện lợi

Nắm bắt nhu cầu tăng cường sức khoẻ bằng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược với chi phí phù hợp, Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Thái Minh đã dành hơn 2 năm mày mò và nghiên cứu để tìm ra phương pháp nuôi cấy Đông Trùng Hạ Thảo theo đúng tiêu chuẩn khí hậu Việt Nam, đầu tư về chất lượng sản xuất, nguồn dược liệu đảm bảo. Kết quả nghiên cứu trên 10 chủng cho thấy, dạng quả thể nấm Đông Trùng Hạ Thảo có nguồn gốc từ Tây Tạng là đem lại hàm lượng hoạt chất cao vượt trội hẳn so với các loại khác.

Từ kết quả nghiên cứu đó, tháng 11/2021, Thái Minh đã cho ra đời sản phẩm Viên uống sử dụng nguyên liệu chính là dạng quả thể nấm có nguồn gốc từ Tây Tạng thuần chủng phù hợp với khí hậu Việt Nam. Được xử lý bằng công nghệ sấy đông khô thăng hoa theo tiêu chuẩn của Mỹ, đảm bảo giữ nguyên vẹn hàm lượng dược chất.

Đông Trùng Hạ Thảo giúp tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi, cải thiện sức khỏe con người, hỗ trợ cải thiện bệnh lý nền và là sản phẩm hữu ích trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Theo kết quả kiểm nghiệm của INFC (Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia), sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo Thái Minh, ngoài hoạt chất Cordycepin có hàm lượng cao, đáng kể tới là hàm lượng hoạt chất Adenosine và Polysaccharide.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Đông trùng hạ thảo Thái Minh được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech. Mới đây, phòng kiểm tra chất lượng của công ty còn được chứng nhận đạt chất lượng quốc tế ISO 17025. Đây là nền tảng góp phần đảm bảo cho chất lượng các sản phẩm của Công ty Cao Thái Minh.

Theo đại diện công ty Cao Thái Minh, sản phẩm không chỉ dùng để nâng cao sức khoẻ, tăng cường đề kháng cho người bình thường mà còn dùng được cho cả những đối tượng bệnh nền như: suy giảm chức năng gan, thận, phổi, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, suy giảm chức năng nhận thức, lú lẫn hay quên, sa sút trí tuệ, sinh lý yếu…

Sản phẩm Đông trùng hạ thảo Thái Minh được ThS.BS Hoàng Khánh Toàn - Nguyên chủ nhiệm khoa Đông Y - Bệnh viện TW quân đội 108; BS. Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Khoa Khám bệnh - BV YHCT Trung Ương… đánh giá sản phẩm trên một số kênh như: kênh Truyền hình Quốc Hội, VTC Now

Doãn Phong