Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia sẽ tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca.

Chiều 12/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp, đề cập tới thông tin tại một số nước châu Âu xảy ra một vài phản ứng nghiêm trọng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, lãnh đạo Bộ đã nghe báo cáo và phân tích từ các đơn vị triển khai Chương trình Tiêm chủng Mở rộng, các chuyên gia, nhà khoa học.

Thông tin từ Cơ quan Dược châu Âu (EMA) và các quốc gia cho thấy, chưa tìm ra sự liên quan giữa những trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng sau khi tiêm chủng với vắc xin AstraZeneca, một số trường hợp đang tiếp tục nghiên cứu.

Bởi vậy, Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, việc triển khai tiêm chủng phải thực hiện theo đúng quy trình chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Người được tiêm chủng được theo dõi tại chỗ 30 phút sau khi tiêm. Nếu có phản ứng, sẽ theo dõi tiếp tại phòng bệnh trong 24 giờ.

Khi về nhà, người đã tiêm tiếp tục theo dõi sức khỏe trong những ngày sau đó và thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có bất kỳ phản ứng bất thường nào xảy ra. “Đây là quy trình được Bộ Y tế chỉ đạo hết sức chặt chẽ. Tiêm đến đâu bảo đảm an toàn đến đấy”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định.

Tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại Hà Nội, TP. HCM hôm 8/3 - Ảnh: Phạm Hải, Thanh Tùng

Vắc xin phòng Covid-19 của hãng AstraZeneca được nghiên cứu và phát triển bởi Đại học Oxford và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông qua chấp thuận sử dụng vắc xin trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 15/2.

Tại Việt Nam, để chủ động phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe cho người dân, Bộ Y tế đã phê duyệt sử dụng vắc xin có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi lô vắc xin Covid-19 của AstraZeneca đầu tiên về đến Việt Nam, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế tiến hành lấy mẫu kiểm định theo quy định, cấp giấy chứng nhận xuất xưởng ngày 4/3.

Để đảm bảo an toàn trước khi triển khai tiêm chủng, ngày 6/3, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về hướng dẫn sử dụng và tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Trước khi đưa vắc xin vào triển khai, tất cả các điểm tiêm chủng được Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Đặc biệt, trong những ngày đầu mới triển khai, tất cả các điểm tiêm chủng đều có sự giám sát, hỗ trợ của Bộ Y tế và các Viện Vệ sinh Dịch tễ/Viện Pasteur.

Người đến tiêm chủng được khám sàng lọc trước tiêm, yêu cầu khai báo về tình tạng sức khỏe, bệnh nền và các mũi tiêm chủng trong thời gian gần đây để cán bộ y tế đưa ra chỉ định phù hợp. Đồng thời, được tư vấn đầy đủ về tác dụng và những sự cố bất lợi có thể xảy ra, những dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần thông báo cho cán bộ y tế. Trên thực tế, tất cả các dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau tiêm đều được theo dõi và báo cáo.

Để đảm bảo xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm, các điểm tiêm chủng đều được trang thiết bị phòng chống sốc và xử trí cấp cứu. Đội cấp cứu lưu động cũng thường xuyên túc trực để hỗ trợ các điểm tiêm trong trường hợp cần thiết.

Vắc xin Covid-19 của hãng AstraZeneca được Công ty VNVC chuyển tới các điểm tiêm chủng rạng sáng 8/3 - Ảnh: Phạm Hải

Qua 4 ngày triển khai tiêm chủng (từ 8-11/3), 1.585 mũi tiêm vắc xin Covid-19 đã được thực hiện tại 13 cơ sở của 9 tỉnh/TP. Các tuyến ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, phát ban, đau cơ, đau đầu, tiêu chảy…

Ngoài ra, có 5 trường hợp sốc phản vệ độ 2 (2 trường hợp đã hồi phục và ra viện, 3 trường hợp đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi), 2 trường hợp tiêu chảy, 1 trường hợp kẹt huyết áp.

Bộ Y tế đánh giá, công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19 được thực hiện nghiêm túc tại tất cả các điểm tiêm chủng.

Tuy nhiên, đây là vắc xin mới đưa vào sử dụng, các dữ liệu về hiệu quả cũng như tính an toàn trên thế giới vẫn đang được WHO và Bộ Y tế các nước, các nhà sản xuất theo dõi, cập nhật thường xuyên. Do vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi tiêm cần khai báo đầy đủ cho cán bộ y tế về tiền sử dị ứng cũng như tiền sử bệnh, chủ động theo dõi sức khỏe.

Nguyễn Liên

