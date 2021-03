Các chuyên gia của WHO dành 3 ngày xem xét dữ liệu từ châu Âu, Ấn Độ để đánh giá về độ an toàn của vắc xin AstraZeneca.

Ngày 19/3, Ủy ban an toàn vắc xin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cho biết những đánh giá của mình về vắc xin AstraZeneca dựa trên dữ liệu hiện có từ quá trình tiêm chủng.

Theo đó, nhìn nhận tổng thể, vắc xin này không gây ra bất kỳ sự gia tăng nào về tình trạng đông máu. Tuy nhiên, WHO vẫn sẽ tiếp tục theo dõi các tác động phụ của vắc xin.

“Vắc xin AstraZeneca (bao gồm cả Covishield) tiếp tục có các dẫn chứng tích cực về tiềm năng to lớn để ngăn ngừa nhiễm bệnh và giảm tử vong trên toàn thế giới”, ủy ban cố vấn toàn cầu của WHO về an toàn vắc xin cho biết trong một tuyên bố.

Covishield chính là vắc xin AstraZeneca do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất.

Hội đồng của WHO gồm 12 chuyên gia độc lập đã họp từ 16 tới 18/3. Họ xem xét dữ liệu an toàn từ châu Âu, Vương quốc Anh, Ấn Độ và cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO.

“Các trường hợp thuyên tắc huyết khối rất hiếm gặp kết hợp với giảm tiểu cầu, như huyết khối xoang tĩnh mạch não, được ghi nhận sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca ở châu Âu. Tuy nhiên, không ai chắc chắn rằng chúng có do tiêm chủng hay không", thông báo của WHO cho hay.

Châu Âu đang thúc đẩy việc tiêm chủng trở lại đúng tiến độ vào cuối tuần này sau khi các cơ quan quản lý của châu Âu và Anh cũng cho biết lợi ích của việc tiêm vắc xin AstraZeneca vượt trội so với rủi ro.

An Yên (Theo Reuters)

