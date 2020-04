Italia:

Để đánh bại virus Sars-CoV-2, mọi người cần can đảm và có niềm tin, bởi hai điều đó đã giúp cụ bà người Italia Ada Zanusso khỏi bệnh.

Italia cùng với Pháp là hai quốc gia có dân số ‘siêu già’, tức số người trên 100 tuổi nhiều nhất tại châu Âu. Bởi Italia đang là quốc gia có tỷ lệ tử vong do dịch bệnh Covid-19 cao nhất trên thế giới, nên chính quyền nước này đang tìm kiếm niềm khơi gợi cảm hứng từ những người ‘siêu già’ đã khỏi bệnh.

“Tôi khỏe, tôi khỏe. Tôi xem tivi và đọc báo”, cụ Zanusso trả lời phỏng vấn đài AP qua cuộc gọi video từ viện dưỡng lão Maria Grazia thuộc miền bắc Piedmont, Italia hôm 7/4 vừa qua.

Bác sĩ Carla Furno Marchese làm công tác chăm sóc y tế cho gia đình cụ Zanusso trong hơn 35 năm qua cho biết, cụ đã phải nằm trên giường bệnh trong hơn một tuần.

“Chúng tôi đã phải truyền nước cho cụ bởi cụ không thể ăn, và có lúc chúng tôi cho rằng cụ sẽ không thể qua khỏi do cụ luôn trong trạng thái mơ màng và không có phản ứng. Cho tới một hôm, cụ mở mắt ra và tiếp tục làm những việc đang làm dở trước đó”, AP trích lời bác sĩ Marchese cho biết.

Khi được hỏi điều gì đã giúp cụ chiến thắng được bệnh tật, cụ Zanusso cho biết đó chính là lòng can đảm, sức mạnh và niềm tin. Do vậy cụ đưa ra lời khuyên cho những ai nhiễm Covid-19 cũng nên "tự tạo lòng can đảm cho bản thân, cũng như cần phải có niềm tin".

Dưới lệnh phong tỏa của chính phủ Italia suốt năm tuần qua nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan, nhiều thân nhân không được phép tới thăm người già sống trong viện dưỡng lão.

Được bác sĩ hỏi bản thân cụ sẽ làm gì khi người thân được phép vào thăm, cụ Zanusso nói rằng cụ thích đi dạo và ngắm nhìn ba đứa cháu của mình chơi đùa.

Hiện cụ Zanusso đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức để xác nhận cụ đã âm tính hoàn toàn với virus Sars-CoV-2.

Cụ Zanusso sau khi tỉnh lại. Ảnh: AP

Cụ Zanusso đã có thể ăn uống trở lại sau khi khỏi bệnh. Ảnh: AP

Cụ Zanusso lúc chia sẻ bí quyết chiến thắng dịch bệnh Covid-19 cho mọi người. Ảnh: AP

Tuấn Trần