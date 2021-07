Wally Funk, nữ phi công tiên phong trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, sẽ có cơ hội thực hiện ước mơ bay vào không gian cùng người giàu nhất thế giới vào cuối tháng này.

Tỷ phú Jeff Bezos hôm 1/7 đã thông báo trên Instagram rằng, bà Wally Funk sẽ trở thành “khách mời danh dự” trong số 4 người sẽ bay cùng ông vào vũ trụ trên tàu New Shepard trong ngày 20/7 tới.

Với vinh dự này, bà Funk, 82 tuổi, sẽ trở thành người cao tuổi nhất bay vào vũ trụ. Kỷ lục trước đó thuộc về John Glenn, cụ ông 77 tuổi có mặt trên chuyến bay của tàu vũ trụ Discovery vào năm 1998.

Bà Wally Funk.

Bà Wally Funk, sinh năm 1939 ở bang New Mexico (Mỹ), được biết đến là nữ huấn luyện viên bay đầu tiên tại một căn cứ quân sự của Mỹ. Bà cũng là nữ điều tra viên an toàn hàng không đầu tiên của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ.

Bên cạnh đó, bà Wally Funk còn là một trong những tình nguyện viên của chương trình Mercury 13, hay còn được gọi là "Chương trình Phụ nữ trong Không gian". Chương trình này được khởi xướng vào năm 1961 nhằm giúp các phụ nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia các chương trình ngoài không gian của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Ở tuổi 21, bà Funk được xếp hạng 3 trong số những người tham gia chương trình Mercury 13, sau khi trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về thể chất và tinh thần. “Họ (NASA) nói với tôi rằng, tôi đã làm tốt hơn và hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn những người khác,” bà cho biết trong cuộc nói chuyện với tỷ phú Jeff Bezos.

Bà Funk là nữ huấn luyện viên bay đầu tiên tại một căn cứ quân sự Mỹ.

Tuy nhiên, chương trình Mercury 13 đã đột ngột chấm dứt khi Chính phủ Mỹ cho rằng, phụ nữ chưa được phép sử dụng các cơ sở quân sự thiết yếu để huấn luyện cho các nhiệm vụ ngoài không gian. Không một ai trong số những phụ nữ tham gia chương trình này, trong đó có bà Wally Funk, có cơ hội được bay vào vũ trụ.

"Tôi đã liên lạc với NASA 4 lần để nói rằng tôi muốn trở thành một phi hành gia, nhưng họ không chịu đưa tôi đi", bà Funk cho biết. "Họ nói với tôi rằng, tôi là một phụ nữ và tôi không thể làm điều đó”.

Nhưng giờ đây, nữ phi công kỳ cựu với hơn 19.600 giờ bay và đào tạo được hơn 3.000 người đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa mơ ước còn dang dở của mình.

“Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được bay vào vũ trụ ở thời điểm hiện tại”, bà Wally Funk thổ lộ. “Tôi chẳng thể diễn tả với người xem rằng tôi cảm thấy hạnh phúc như thế nào, khi được Blue Origin lựa chọn trong chuyến bay lần này”.

Chuyến bay cùng tỷ phú Jeff Bezos sẽ giúp bà hiện thực hóa ước mơ còn dang dở.

Tàu vũ trụ New Shepard được thiết kế và sản xuất bởi công ty hàng không vũ trụ Blue Origin do tỷ phú Jeff Bezos sở hữu. Bốn người có mặt trên tàu vũ trụ này bao gồm anh em tỷ phú Bezos, bà Wally Funk cùng một hành khách giấu tên, người đã trả tới 28 triệu USD để sở hữu tấm vé bay vào không gian cùng nhà sáng lập tập đoàn Amazon.

Trên tàu New Shepard, các hành khách sẽ được trải nghiệm cảm giác được sống trong môi trường không trọng lực, và có cơ hội được quan sát hình dáng Trái Đất từ phía xa trong khoảng 10 phút trước khi quay trở về.

Tỷ phú Jeff Bezos, được tạp chí Forbes xếp hạng người giàu nhất thế giới, sẽ từ chức Giám đốc điều hành của tập đoàn Amazon vào ngày 5/7 tới. Ông Bezos giờ đây đang cạnh tranh với các tỷ phú Elon Musk và Richard Branson, để trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ bằng phi thuyền do công ty của mình tự phát triển.

