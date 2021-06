Một trong những nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Trung Quốc được phát hiện đã tử vong sau khi rơi xuống từ một tòa nhà cao tầng tại tỉnh Hắc Long Giang.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 18/6 đưa tin, Zhang Zhijian, Hiệu phó Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân được phát hiện đã tử vong một ngày trước đó.

Ông Zhang Zhijian khi còn sống. Ảnh: SCMP

Trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội Weibo, Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân cho biết, ông Zhang qua đời lúc 9h34 ngày 17/6. Sau khi điều tra hiện trường, cảnh sát đã loại trừ án mạng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Nhà trường bày tỏ đau buồn về sự ra đi đột ngột của nhà khoa học hạt nhân lừng danh, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình ông.

Hiện chưa có thêm tuyên bố chính thức về cái chết của chuyên gia Zhang. Tên của ông vẫn được liệt kê trong danh sách ban lãnh đạo đại học trên trang web chính thức của trường.

Ông Zhang là giáo sư Trường Khoa học và công nghệ hạt nhân thuộc Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân kiêm Phó chủ tịch Hội Hạt nhân Trung Quốc. Ông cũng là ủy viên ban thường vụ Đảng ủy tại trường đại học.

Năm 2019, ông Zhang được trao Giải công nghệ Tiền Tam Cường, giải thưởng mang tên cha đẻ chương trình hạt nhân của Trung Quốc do Tập đoàn hạt nhân quốc gia trao tặng, vì những đóng góp về nghiên cứu an toàn và mô phỏng năng lượng nguyên tử. Tháng 5/2020, ông cũng nhận giải thưởng quốc gia vì thành tích xuất sắc trong đổi mới do chính quyền trung ương trao tặng.

Sinh năm 1963, ông Zhang vẫn còn ít nhất 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu chính thức. Hai ngày trước khi ông qua đời, Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân đã thông báo bổ nhiệm Yin Jingwei, 41 tuổi, cựu hiệu trưởng Trường kỹ thuật thủy âm làm phó hiệu trưởng mới của trường.

Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân là một trong hai đại học trong nước có quan hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc, vốn bị Mỹ cấm sử dụng một nền tảng phần mềm máy tính do họ phát triển từ tháng 6 năm ngoái, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc về công nghệ.

Bộ Thương mại Mỹ đã thêm tên của trường cũng như Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân vào “danh sách đen” một năm trước. Washington cáo buộc Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân đã thâu tóm và có ý định thâu tóm “các mặt hàng có xuất xứ từ Mỹ để hỗ trợ các chương trình phục vụ quân đội Trung Quốc".

Tuấn Anh

