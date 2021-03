Ông Trump trong buổi ra mắt cuốn sách riêng nhan đề "Crippled America: How to Make America Great Again" (tạm dịch: "Nước Mỹ què quặt: Làm thế nào để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại") hồi tháng 11/2015. Tác phẩm được coi là cương lĩnh tranh cử của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Ảnh: Time