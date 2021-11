Liên minh châu Âu (EU) và Canada vừa bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ" đối với các hành động đơn phương gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Động thái này được đưa ra sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc "ngăn chặn và phun vòi rồng" vào tàu tiếp tế của Philippines ở Biển Đông.

Tàu hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông. Ảnh: Reuters

Theo thông tấn xã Philippines (PNA), trong thông điệp ngày 22/11, phát ngôn viên của EU về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh, bà Nabila Massrali nói: "EU tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động đơn phương nào gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tất cả các bên tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông".

Bà kêu gọi Trung Quốc và Philippines giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Nữ phát ngôn viên cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông mà các nước Đông Nam Á đang xây dựng, nhấn mạnh rằng các chính sách này cần phải "hiệu quả, thực chất và ràng buộc về mặt pháp lý, cũng như không gây phương hại đến lợi ích của các bên thứ ba".

Trong cùng bản tin, PNA cho biết, Đại sứ Canada tại Philippines Peter MacArthur cũng ra tuyên bố cho biết đất nước của ông "tuân theo UNCLOS và phán quyết của Trọng tài Biển Đông năm 2016".

"Các hành động khiêu khích gần đây là không phù hợp với nghĩa vụ của tất cả các nước theo luật pháp quốc tế và có nguy cơ leo thang căng thẳng, phương hại đến hòa bình, an ninh và thịnh vượng", Đại sứ MacArthur nói.

Hôm 18/11, Philippines cáo buộc 3 tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng phun nước ngăn chặn tàu của Manila tiếp tế cho lực lượng đồn trú trái phép trên bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. cho biết ông đã trao đổi với Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên và Bộ Ngoại giao Trung Quốc để phản đối và lên án vụ việc này.

Theo tin tức trước đó, các đại sứ quán của Đức và Pháp tại Philippines cũng đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về vụ việc.

Thanh Hảo