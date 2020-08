Chính quyền bang Odisha ngày 30/8 cho biết, lũ lụt xảy ra ở bang này đã khiến khoảng 1.432.700 người dân sống tại 3.256 ngôi làng thuộc 20 quận chịu ảnh hưởng. Lũ lụt cũng gây ra hiện tượng nước tràn bờ ở một số con sông làm cho 107 con đường bị hư hại và 168.905 hecta hoa màu bị cuốn trôi.

“Lưu lượng nước đã đạt đỉnh với hơn 28.316 m3/giây tại sông Mahanadi thuộc vùng Mundali vào ngày 30/8. Lũ sẽ gây hiện tượng úng ngập ở các quận Kendrapada, Jagatsinghpur, Cuttack, Puri, Khurda và Jajpur trong ngày 31/8. Lưu lượng nước chảy vào hồ chứa nước đập Hirakud đã giảm nên mực nước sẽ không tiếp tục dâng cao, nhưng nước lũ hiện nay sẽ cần hai ngày để thoát hết”, Ủy viên cứu trợ đặc biệt P K Jena trả lời phỏng vấn tờ Indiatimes nói

browser not support iframe.

Video: Lũ lớn tại bang Odisha, Ấn Độ. Nguồn: Kalinga TV

Tuấn Trần

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 4, các tỉnh phía Bắc những ngày qua đã có mưa to đến rất to gây thiệt hại người và tài sản.