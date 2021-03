Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết, giao thông trên kênh đào đã được khôi phục trở lại sau khi tàu Ever Given được giải cứu thành công.

Theo hãng thông tấn Reuters, sau các quá trình đào xới và nạo vét bờ kênh, các nhân viên cứu hộ của SCA và một nhóm công nhân từ công ty Hà Lan Smit Salvage đã thành công trong việc thả nổi tàu Ever Given vào đầu ngày 29/3 bằng cách sử dụng tàu kéo.

Tàu hàng Ever Given hiện đã được kéo khỏi nơi mắc kẹt và đang di chuyển đến hồ Great Bitter để kiểm tra kỹ thuật. SCA cũng cho biết hoạt động giao thông trên kênh đào Suez đã được nối lại sau khi con tàu "đươc tự do".

"Con tàu đã được tự do", một quan chức tham gia hoạt động cứu hộ nói với Reuters.

Tàu Ever Given được kéo khỏi kênh đào Suez sau khi được thả nổi. Video: Daily News Egypt

Chủ tịch SCA Osama Rabie cho biết, ít nhất 369 tàu thuyền các loại vẫn đang chờ đợi đi qua Suez, bao gồm hàng chục tàu container, tàu chở hàng rời, tàu chở dầu và khí đốt tự nhiên. Sau khi Ever Given được di dời, SCA sẽ nhanh chóng tăng tốc các chuyến tàu qua Suez.

Theo Chủ tịch SCA, có thể mất từ ​​2 ngày rưỡi đến 3 ngày để giải phóng hết lượng hàng hóa tồn đọng trên kênh đào Suez, song nguồn tin từ kênh truyền hình nhà nước Ai Cập cho biết, hơn 100 tàu thuyền có thể đi lại mỗi ngày trên tuyến đường thủy quan trọng này kể từ ngày 29/3.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng tuyên bố cuộc khủng hoảng trên kênh đào Suez đã chấm dứt, và việc nối lại thương mại trên kênh đào đã được đảm bảo.

Việt Anh

