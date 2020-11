Trong vài tuần gần đây, Lực lượng phòng thủ Israel (IDF) được chỉ thị chuẩn bị cho việc Mỹ sẽ tấn công quân sự Iran trước khi Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng.

Israel đề phòng Mỹ đánh Iran trước khi ông Trump rời Nhà Trắng. Ảnh: Sputnik

Trang Axios dẫn lời các quan chức Israel cấp cao cho biết, chính phủ nước này thông báo cho IDF chuẩn bị không phải vì đã nắm được thông tin Mỹ sắp đánh Iran mà vì họ lo rằng nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra, Israel sẽ không có đủ thời gian để chuẩn bị đầy đủ.

Các nguồn tin giấu tên cấp cao cũng lưu ý rằng họ cảm thấy những tháng cuối của ông Trump tại Nhà Trắng sẽ là “một giai đoạn rất nhạy cảm”. Và rằng, việc IDF chuẩn bị có liên quan tới các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel một cách trực tiếp hoặc thông qua các bình phong của Iran ở Syria, Gaza và Lebanon.

Căng thẳng giữa Iran và Israel vẫn luôn nóng bỏng trong các năm qua. Gần đây nhất, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào những mục tiêu Iran tại Syria sau khi quân đội nước này phát hiện nhiều bom vệ đường ở Cao nguyên Golan. Giới chức Israel cho rằng các quả bom này do các thành viên của lực lượng vũ trang Syria và lực lượng Quds của Iran gài và đây là hành động vi phạm chủ quyền của Israel.

Hồi đầu tháng này, tướng Mỹ về hưu H.R McMaster, người từng là cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng nói bóng gió đến việc Israel có thể tự mở một cuộc tấn công nhằm vào Iran khi ông Trump rời Nhà Trắng.

Trước đó, tờ The New York Times cũng đưa tin, ông Trump đã đề cập tới khả năng tấn công cơ sở làm giàu uranium ở Natanz của Iran trong một cuộc gặp với các thành viên cấp cao của bộ máy an ninh quốc gia.

Ông Trump nêu ý tưởng này sau khi nhận được báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về việc Iran tích cực tích trữ uranium giàu. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ, gồm cả phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo đều cảnh báo về nguy cơ căng thẳng leo thang trong vùng. Tổng thống Donald Trump dường như đã bị thuyết phục rằng việc trực tiếp tấn công Iran có rủi ro nên đã cân nhắc giải pháp khác.

Hoài Linh

