Nhiều bác sĩ và chuyên gia nghiên cứu cảnh báo, những biện pháp hạn chế để phòng Covid-19 tại Mỹ sẽ khiến số ca tử vong tại nước này cao hơn so với trường hợp chết do dịch bệnh.

Một lá thư viết bởi 500 y, bác sĩ đã được gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm cảnh báo về hậu quả tiêu cực của việc áp dụng các biện pháp phong tỏa Covid-19 có thể sẽ vượt xa những lợi ích của việc yêu cầu người dân nên ở nhà và ngăn họ bị nhiễm bệnh.

Cụ thể, việc phong tỏa toàn quốc sẽ đẩy hàng triệu người Mỹ vào vòng nguy hiểm, bởi người dân sẽ bỏ lỡ các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện những tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như ung thư, hay ngăn ngừa các ca đột quỵ hoặc đau tim.

Lệnh phong tỏa tại Mỹ khiến nhiều người dân nước này gặp nguy hiểm. Ảnh: Reuters

“Không thể nào lường hết được những tác hại về ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn của việc phong tỏa đối với sức khỏe người dân. Mất việc làm là một trong những việc tạo áp lực nặng nề nhất và ảnh hưởng đối với sức khỏe người dân không hề giảm đi, bởi nó cũng xảy ra với hơn 30 triệu người khác”, Sputnik trích lá thư viết.

“Những thiệt hại về nhân mạng khi lệnh phong tỏa tiếp tục sẽ xảy ra, nhưng sẽ tới từ các vấn đề như nghiện rượu, vô gia cư, tự tử, đau tim, đột quỵ hay suy thận. Còn đối với giới trẻ thì sẽ là bất ổn định về mặt tài chính, thất nghiệp, tuyệt vọng, nghiện ma túy, có thai ngoài ý muốn, nghèo đói và bị lạm dụng”, nội dung lá thư cho biết thêm.

Lá thư trên không phải là lời cảnh báo đầu tiên về số dân Mỹ thiệt mạng do lệnh phong tỏa. Một bản thống kê của Well Being Trust công bố trong tháng này cho thấy, các áp lực từ việc phong tỏa Covid-19 như thất nghiệp, cách ly và cảm giác thiếu an toàn đã gây ra hơn 75.000 ca tử vong liên quan tới chứng nghiện rượu hay tự tử tại Mỹ.

Hay như nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu phi lợi nhuận Just Fact đã đưa ra kết luận rằng, sự lo lắng gây ra bởi đại dịch sẽ “hủy hoại cuộc đời của người dân gấp bảy lần so với khả năng cứu sống họ bằng lệnh phong tỏa”.

