Mưa lớn tiếp tục trút nước xuống nhiều khu vực rộng lớn ở Nhật Bản, khiến nhiều con sông ngập ứ và đất lở liên tiếp. Ít nhất 58 người phải bỏ mạng.

ABC News đưa tin, các vùng thuộc Nagano và Gifu, trong đó có nhiều nơi nổi tiếng với những con suối nước nóng và đường mòn trên núi tuyệt đẹp đã ngập trong lũ lụt vì mưa không ngừng nghỉ trong ngày 8/7.

Đài NHK phát sóng cảnh một con sông nước chảy xói vào bờ và phá hủy một đường cao tốc. Ở thành phố Gero, sông dâng xấp xỉ mặt cầu.

Lũ lụt và lở đất đã làm tê liệt nhiều đoạn của một tuyến đường chính kết nối các điểm du lịch nổi tiếng ở Nagano, khiến hàng trăm cư dân và du khách mắc kẹt, dù họ được tin là vừa được sơ tán an toàn.

Ở Gifu, hàng trăm người bị cô lập ở các thị trấn suối nước nóng Gero và Ontake. Ở thị trấn núi non hùng vĩ Takayama, một số ngôi nhà bị lở đất tấn công, rất may người dân đã được cứu hộ an toàn.

Ảnh: AP

Theo ABC News, khoảng 58 người đã thiệt mạng vì mưa lớn kể từ cuối tuần qua. Ở đỉnh điểm, 3,6 triệu người được khuyên đi sơ tán.

Ở một số nơi, khi mưa ngớt, người dân địa phương lại chật vật dọn dẹp nhà cửa, nơi làm việc và trường học để mong sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Trong khi mưa xối xả hoành hành ở miền trung Nhật Bản, lũ lụt tiếp tục ảnh hưởng khu vực miền nam. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ diễn ra không ngừng nghỉ ở Kumatomo, nơi 14 người vẫn mất tích.

Hàng chục nghìn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ được huy động từ khắp nước Nhật để tham gia chiến dịch này. Tuy nhiên, họ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, lũ lụt, lở đất và gián đoạn liên lạc.

Nhật Bản thường hứng chịu mưa lớn vào đầu mùa hè do không khí ẩm ướt từ Biển Hoa Đông tràn vào biến thành mưa.

Các thảm họa thời tiết ngày càng trở nên phổ biến ở Nhật trong thời gian gần đây. Năm ngoái, siêu bão Hagibis đã cướp mạng sống của gần 100 người. Năm trước đó, miề tây Nhật hứng chịu đợt lũ lụt tồi tệ chưa từng có trong nhiều thập niên, khiến hơn 200 người phải bỏ mạng.



Một số hình ảnh mưa lũ tàn phá Nhật Bản được hãng tin AP ghi lại ngày 8/7:



Thanh Hảo

