Tàu container MV Ever Given đã gần như đưa ngành vận tải biển vào trạng thái tê liệt sau khi chắn ngang Kênh đào Suez của Ai Cập.

Hơn 2 ngày sau, con tàu vẫn bị mắc kẹt bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng cứu hộ. Hậu quả là hơn 180 tàu chở hàng lớn nhỏ đã nối đuôi nhau tắc nghẽn trên tuyến đường biển quan trọng này

Chạy qua vùng đông bắc Ai Cập và nối liền Địa Trung Hải với Biển Đỏ, kênh đào Suez cho đến nay vẫn là tuyến đường thương mại huyết mạch trên biển giữa châu Âu, châu Á và khu vực Trung Đông, và là nơi tiếp nhận trung bình hơn 50 lượt tàu thuyền qua lại mỗi ngày.

Nhiều hình ảnh từ các vệ tinh đã diễn tả mức độ tắc nghẽn nghiêm trọng của các phương tiện biển trên kênh đào Suez, sau khi sự cố của tàu MV Ever Given xảy ra. Nhiều tàu thuyền đã nối đuôi nhau thành hàng dài từ vùng Địa Trung Hải ở phía bắc, Vịnh Suez ở phía nam, và thậm chí ở một số địa điểm nằm giữa kênh đào như Hồ Đắng Lớn.

Tình trạng tắc nghẽn tàu thuyền ở Hồ Đắng Lớn giữa kênh đào Suez. Ảnh từ vệ tinh của Planet Labs

Theo tạp chí hàng hải Lloyd's List, trong tổng số tàu biển bị mắc kẹt tại kênh đạo Suez, có ít nhất 41 tàu chở hàng rời, 33 tàu container, hàng chục tàu chở các loại dầu mỏ, khí đốt, và ít nhất một chiến hạm của Nga. Tạp chí này cũng ước tính rằng, tình trạng này đã gây thiệt hại gần 10 tỷ USD/ngày đối với giao thông hàng hải quốc tế, và sẽ tiếp tục tăng lên sau khi trang tin Bloomberg cảnh báo 120 tàu thuyền khác trên thế giới đang thẳng tiến tới kênh đào Suez.

Hôm 25/3, Airbus Space đã chia sẻ hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao nhất về tàu MV Ever Given, minh họa chi tiết mức độ thiệt hại mà sự cố gây ra. Với chiều dài hơn 400 mét của con tàu so với chiều rộng chỉ khoảng 205 mét của kênh đào Suez, MV Ever Given giống như một con đập khổng lồ, gần như chặn ngang hoàn toàn tuyến đường thủy chạy qua tại Ai Cập.

Tình trạng tắc nghẽn ở Vịnh Suez phía nam kênh đào Suez. Ảnh từ vệ tinh của Planet Labs

Dù nhiều bên liên quan hy vọng sẽ có một giải pháp nhanh chóng giải quyết sự cố này, nhưng tình hình hiện tại có vẻ không mấy hứa hẹn, khi những nỗ lực để chuyển hướng con tàu và mở rộng kênh đào bằng máy xúc trên đất liền cho đến nay đều đã thất bại. Hôm 25/3, Giám đốc điều hành một công ty cứu hộ Hà Lan được cử đến hiện trường cho biết, có thể mất vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần để dỡ bỏ hoàn toàn các bộ phận của tàu MV Ever Given. Bên cạnh đó, việc bốc dỡ các hàng trước hay sau khi dỡ bỏ con tàu cũng khiến tình hình trở nên phức tạp

Vị trí mắc kẹt của tàu MV Ever Given trên kênh đào Suez. Ảnh từ vệ tinh của Airbus Space

Trong một tuyên bố được trang tin BBC đăng tải, Shoei Kisen Kaisha, Công ty Nhật Bản sở hữu tàu MV Ever Given, cho biết sẽ hợp tác với chính quyền địa phương và các đơn vị cứu hộ để khắc phục sự cố này. "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra nhiều quan ngại cho các tàu thuyền ở kênh đào Suez và những ai có kế hoạch đi qua kênh đào", thông báo cho biết.

Một sự cố tương tự từng xảy ra vào vào năm 2016, khi một con tàu container cỡ lớn bị mắc cạn và chắn ngang sông Elbe ở Đức. Phải mất 6 ngày thì con tàu này mới được di dời.

Việt Anh

