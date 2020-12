Chính phủ của Thủ tướng Suga Yoshihide, hôm nay (21/12), phê duyệt mức tăng chi tiêu quân sự lần thứ 9 liên tiếp, tập trung phát triển máy bay chiến đấu tàng hình tối tân và tên lửa chống hạm có tầm bắn xa hơn.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ nhận khoản tiền kỷ lục 5,34 nghìn tỷ yên (tương đương 51,7 tỷ USD) trong năm tới tính từ tháng 4. Con số này tăng 1,1% so với năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại Căn cứ Không quân Iruma ở Sayama, tỉnh Saitama ngày 28/11/2020. Ảnh: Reuters

Với đảng của ông Suga nắm đa số ghế, Quốc hội Nhật chắc chắn phê chuẩn khoản ngân sách này.

Vị thủ tướng hiện đang tiếp tục chủ trương mở rộng quân sự gây nhiều tranh cãi mà người tiền nhiệm Abe Shinzo đã theo đuổi, nhằm trang bị cho lực lượng Nhật Bản các hàng không mẫu hạm, máy bay và tên lửa có tầm bắn xa hơn để chống lại kẻ thù.



Trong khi đó, ở nước láng giềng Trung Quốc, các nhà chức trách dự định tăng chi tiêu quân sự khoảng 6,6% trong năm nay, mức tăng ít nhất trong 3 thập niên qua, theo Reuters.

Nhật Bản đang mua các tên lửa tầm xa hơn, đồng thời tính toán trang bị, huấn luyện quân đội tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa. Một chiến đấu cơ theo kế hoạch (chiếc đầu tiên trong vòng 3 thập niên) dự kiến sẽ ngốn khoảng 40 tỷ USD và sẵn sàng hoạt động vào những năm 2030. Dự án này - sẽ do Mitsubishi Heavy Industries Ltd chủ trì với sự giúp đỡ từ Lockheed Martin Corp - nhận được 706 triệu USD trong ngân sách mới.



Nhật Bản sẽ dành 323 triệu USD để bắt đầu phát triển một tên lửa chống hạm tầm xa, nhằm bảo vệ chuỗi đảo Okinawa ở phía tây nam đất nước. Các khoản chi lớn khác bao gồm 628 triệu USD cho 6 chiến cơ tàng hình Lockheed F-35.



Quân đội Nhật cũng sẽ nhận được 912 triệu USD để đóng 2 tàu chiến nhỏ gọn có thể hoạt động với số thủy thủ ít hơn so với các tàu khu trục thông thường, giảm bớt áp lực lên lực lượng hải quân vốn đang phải chật vật giải quyết bài toán tuyển tân binh trong bối cảnh dân số Nhật ngày càng già.

Nhật còn muốn có hai tàu chiến mới trang bị các radar phòng thủ tên lửa đạn đạo và phòng không Aegis mới, có tầm bắn gấp 3 lần các mẫu cũ. Chính phủ của Thủ tướng Suga vẫn chưa ước tính chi phí của kế hoạch này, vốn được thiết kế thay thế một dự án bị hủy bỏ hồi tháng 6 để xây dựng hai trạm Aegis Ashore trên mặt đất.



Thanh Hảo

Tàu vũ trụ Nhật chở vật thể ngoài hành tinh hạ cánh an toàn Cơ quan vũ trụ Nhật Bản tuyên bố đã tìm thấy khoang chứa mẫu vật ngoài Trái Đất được gửi từ tàu vũ trụ của nước này.