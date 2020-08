Đoàn Việt Nam tham gia tranh tài tại Hội thao quân sự Army Games năm nay với 11 môn thi, nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, tám nội dung thi cũ gồm Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu Tank Biathlon; Bếp dã chiến; Công binh; Lộ trình an toàn; Cứu hộ cứu nạn; Môi trường an toàn; Bắn tỉa và Quân y. Ba nội dung thi lần đầu gồm Pháo binh, Huấn luyện chó nghiệp vụ và Thông tin liên lạc.

Ban tổ chức Army Games cho biết, hai đội tuyển bộ đội thông tin và quân y của chúng ta năm nay lần lượt tham gia tranh tài các cuộc thi “Kỹ năng thành thục” ở Belarus và “Tiếp sức quân y” tại Uzbekistan.

Video: Bộ đội thông tin liên lạc Việt Nam tranh tài tại Belarus. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Video: Trích đoạn đoàn quân y Việt Nam thi đấu ở Uzbekistan. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tuấn Trần

The Vietnamese tank crew No.2 of the Vietnam People’s Army ranked third in Group 2 of the “Tank Biathlon” at the ongoing International Army Games 2020 in the suburbs of Russia’s Moscow, said the organising board on August 28.