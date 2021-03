Truyền thông Mỹ nhận định, kế hoạch sát hại Phó chỉ huy Lục quân Mỹ được Iran coi là một trong những phương án trả đũa vụ ám sát tướng Qassem Soleimani.

Hai sĩ quan tình báo giấu tên của quân đội Mỹ nói với hãng tin AP hôm 21/3 rằng, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lên kế hoạch tấn công căn cứ Lesley J. McNair ở thủ đô Washington DC và sát hại Phó Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Joseph M. Martin.

Phó Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Joseph M. Martin. Ảnh: USACGSC

Cụ thể, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã nắm được một số thông tin hồi tháng 1/2021 từ IRGC về việc lực lượng đặc nhiệm Iran sẽ thực hiện vụ một vụ tấn công liều chết nhằm vào căn cứ Lesley J. McNair, nơi ông Martin đang đóng quân. Và mối đe dọa đó là một trong những lý do Lục quân Mỹ thời gian gần đây phải cho tăng cường hệ thống an ninh ở căn cứ Lesley J. McNair và khu vực xung quanh.

Vị trí căn cứ Lesley J. McNair ở thủ đô Washington DC, Mỹ. Ảnh: Google Map

Theo hãng tin AP, những thông tin được NSA thu giữ khi các thành viên đặc nhiệm Quds thuộc IRGC liên lạc với nhau cho thấy, đây có thể coi một trong những phương án đã được lên kế hoạch nhằm trả đũa cho vụ Mỹ sử dụng máy bay không lái sát hại tướng chỉ huy Quds Qassem Soleimani tại Sân bay Quốc tế Baghdad, Iraq hồi tháng 1/2020.

Hiện Lầu Năm Góc, Uỷ ban an ninh quốc gia Mỹ, cơ quan NSA và chính quyền Iran đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tuấn Trần

