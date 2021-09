Mỗi năm, gần 2 triệu người thiệt mạng vì những nguyên nhân liên quan tới công việc, gồm cả các bệnh gắn với làm việc nhiều giờ và ô nhiễm không khí.

Làm việc quá dài có thể gây tử vong. Ảnh: iStock

Tờ Channel News Asia dẫn nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 17/9 như sau, các bệnh và thương tích liên quan tới công việc đã gây ra cái chết cho 1,9 triệu người vào năm 2016.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Thật sốc khi chứng kiến nhiều người như vậy chết vì công việc”. Quan chức này bày tỏ hy vọng, báo cáo trên sẽ là “một hồi chuông cảnh tỉnh”.

Nghiên cứu xem xét 19 yếu tố rủi ro nghề nghiệp, gồm cả làm việc dài, nơi làm việc bị ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tác nhân gây ung thư, các chất gây hen suyễn. Nó cho thấy số liệu không tương xứng về hàng loạt trường hợp tử vong liên quan tới công việc xảy ra ở người lao động ở Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, ở nam giới và những người trên 54 tuổi.

Nghiên cứu dựa trên những phát hiện trước đó của WHO rằng làm việc nhiều giờ đã cướp đi mạng sống của xấp xỉ 745.000 người mỗi năm do đột quỵ và bệnh tim.

Báo cáo rộng hơn, được công bố hôm qua, cho thấy một nguyên nhân lớn khác gây ra tử vong là tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại nơi làm việc như khí và khói, các hạt nhỏ liên quan tới khí thải công nghiệp. Năm 2016, ô nhiễm không khí khiến 450.000 người chết, thương tật khiến 360.000 người thiệt mạng.

Báo cáo cũng cho thấy một mặt tích cực, đó là ca tử vong liên quan tới công việc so với dân số đã giảm 14% trong thời gian từ năm 2000 đến 2016. Điều này có thể phản ánh những cải thiện về y tế và an toàn tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan trên, gánh nặng bệnh tật liên quan tới công việc có lẽ lớn hơn nhiều so với ước tính. Frank Pega, cán bộ kỹ thuật của WHO cho biết, các ca tử vong khác, gồm cả những trường hợp tử vong do nhiệt độ tăng vì biến đổi khí hậu chưa được tính tới.

Hoài Linh