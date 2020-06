Theo báo New York Times, tạp chí y học nổi tiếng The Lancet hôm 4/6 đã bất ngờ rút lại bài nghiên cứu về việc không nên dùng thuốc sốt rét vào điều trị Covid-19.

Thông báo trên The Lancet cho hay, ba trong số các tác giả đã rút lại nghiên cứu. Số tác giả này không thể hoàn thành việc kiểm tra độc lập các dữ liệu làm cơ sở cho nghiên cứu của họ. Do đó, họ kết luận “không thể xác minh được tính trung thực của nguồn dữ liệu ban đầu”.

Cơ sở dữ liệu này thuộc về công ty Surgisphere thuộc sở hữu của Tiến sĩ Sapan Desai, một trong bốn đồng tác giả nghiên cứu, New York Times cho hay.

Ảnh: Reuters

Nhu cầu tìm mua thuốc hydroxychloroquine gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần ca ngợi về tác dụng của loại thuốc này. Ông nói, đây là một “món quà của Chúa” và khẳng định những cảnh báo liên quan đến thuốc sốt rét là “sai lầm” và “có thái độ thù địch”.

Hôm 22/5, tạp chí y học nổi tiếng The Lancet đã đăng một bài viết, trong đó nói rằng không có lợi ích gì khi điều trị bệnh nhân Covid-19 bằng loại thuốc sốt rét hydroxychloroquine, hoặc thuốc chloroquine. Và việc sử dụng loại thuốc này thậm chí có thể làm tăng số ca tử vong.

Theo bài viết, các chuyên gia từ Mỹ và Thụy Sĩ đã tập hợp dữ liệu của hơn 96.000 bệnh nhân Covid-19, 671 bệnh viện ở nhiều quốc gia có sử dụng hydroxychloroquine, chloroquine hoặc kết hợp hai thuốc trên với một loại kháng sinh như macrolide, azithromycin hoặc clarithromycin.

Trong số bệnh nhân, gần 15.000 người sử dụng thuốc và hơn 81.000 người không sử dụng, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 4.

Kết quả cho thấy các bệnh nhân được cho dùng thuốc có nguy cơ tử vong tại bệnh viện và bị rối loạn nhịp tim cao hơn các bệnh nhân khác trong một nhóm so sánh. Nhóm nghiên cứu cảnh báo, hydroxychloroquine không nên được sử dụng ngoài các thử nghiệm lâm sàng.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng không thể kết luận loại thuốc này mang lại bất kỳ lợi ích nào cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

Vài ngày sau, hôm 25/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố việc thử nghiệm thuốc sốt rét hydroxychloroquine như một phương pháp điều trị khả thi cho bệnh nhân Covid-19 đã bị dừng lại do lo ngại về an toàn.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay, quyết định được đưa ra sau khi Lancet công bố nghiên cứu trên. Cũng theo ông Tedros, những cuộc thử nghiệm được WHO hỗ trợ bị đình chỉ trong lúc đánh giá lại về tính an toàn của loại thuốc này.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 28/5, người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn ổn sau hai tuần sử dụng loại thuốc vốn dùng để trị bệnh sốt rét.

Ngày 18/5, tuyên bố trước báo giới, ông Trump cho biết ông uống hydroxychloroquine và viên bổ sung kẽm hàng ngày từ một tuần rưỡi qua để bảo vệ bản thân khỏi nhiễm Covid-19.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông uống hydroxychloroquine vì nghĩ thuốc này tốt. "Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện tốt đẹp về nó. Tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là cho tới giờ tôi vẫn ổn", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Dương Lâm