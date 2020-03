Tác động của đại dịch Covid-19 đối với New York, một thành phố luôn sôi động và được mệnh danh là “thành phố không ngủ” hiện đã bộc lộ rõ ràng.

Quảng trường Thời đại hoang vắng vẫn sáng đèn dù không có ai trên đường, nhà ga trung tâm vốn nhộn nhịp giờ vắng ngắt, ngoại trừ một vị khách đơn độc. Trên cầu Brooklyn, thay vì đám đông du khách và người qua lại liên tục như trước, giờ chỉ có vài người đang chụp ảnh.

Quang cảnh vắng vẻ gần Sàn giao dịch chứng khoán New York

Charging Bull giờ không có du khách nào tới gần

Những nỗ lực kiềm chế virus corona lây lan đã làm thay đổi hoàn toàn lối sống thường nhật của người New York, khiến “thành phố không bao giờ ngủ” phải dừng lại vào tuần trước sau khi nó trở thành một trong những tâm dịch Covid-19 của nước Mỹ, theo AP.

Quầy thông tin tại nhà ga trung tâm tiếp duy nhất một vị khách.

Nhà ga chỉ có đúng một khách vào giờ cao điểm buổi sáng

Gần 2.000 người ở bang New York đã phải nhập viện vì virus corona, 114 người đã chết, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết ngày 22/3. Hơn 15.000 người dương tính với virus corona trên toàn nước Mỹ, gồm cả 9.000 người ở New York.

“Thành phố không ngủ” đi ngủ sớm vì Covid-19

Số người đi lại trên đường phố trở nên ít hơn sau 8h tối ngày 22/3, khi một lệnh mới của bang có hiệu lực. Theo đó, mọi nhân viên không có việc cần thiết phải ở trong nhà. Việc tụ tập không cần thiết hay có bao nhiêu người đều bị hoãn hoặc huỷ.

Cầu Brooklyn vốn đông người thì giờ chỉ lèo tèo vài người chụp ảnh

Charging Bull – một địa điểm thu hút khách du lịch gần thị trường chứng chứng khoán vốn luôn có đông du khách vây quanh, hiện giờ chỉ đứng một mình và xung quanh hoàn toàn vắng người. Những toa tàu trước đây chật ních giờ chỉ còn vài hành khách, tất cả đều đeo khẩu trang.

