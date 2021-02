Một cựu trợ lý thứ hai đã lên tiếng cáo buộc Thống đốc New York Andrew Cuomo đã có hành vi quấy rối tình dục đối với cô.

Charlotte Bennett, người từng là trợ lý điều hành và cố vấn chính sách y tế của ông Andrew Cuomo cho đến tháng 11/2020, tiết lộ với báo New York Times rằng cô đã bị Thống đốc New York quấy rối tình dục vào đầu năm ngoái, trong thời kỳ cao điểm phòng chống dịch Covid-19 ở tiểu bang này.

Charlotte cho biết, cô đã bị ông Cuomo hỏi một loạt câu hỏi thiếu tế nhị về đời tư, trong đó có các câu hỏi đề cập đến những khác biệt về tuổi tác trong các mối quan hệ tình ái, điều mà cô tin là một sự quấy rối tình dục công khai.

“Tôi hiểu rằng Thống đốc muốn ngủ qua đêm với tôi, và đã cảm thấy khó chịu và sợ hãi khủng khiếp”, Charlotte nói với New York Times.

Theo báo The Guardian, tin tức trên được đưa ra sau khi Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố New York, trong hôm 25/2 đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc chống lại Thống đốc Andrew Cuomo từ một cựu trợ lý khác có tên Lindsey Boylan. Trong một bài viết được đăng trên trang blog Medium, Lindsey Boylan đã phanh phui nhiều bê bối mà ông Cuomo gây ra, trong đó có việc Thống đốc New York đã cưỡng hôn cô ngay trong văn phòng của ông ở Manhattan.

Những bê bối cá nhân của ông Andrew Cuomo đến cùng thời điểm vị Thống đốc 63 tuổi này bị cáo buộc gây ra nhiều ca tử vong vì Covid-19 tại tiểu bang của mình, do cố tình cách ly các bệnh nhân dương tính lẫn với người già bên trong các viện dưỡng lão. Ông Cuomo hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra từ cả FBI lẫn các công tố viên liên bang, đồng thời đứng trước nguy cơ bị tước quyền ban bố tình trạng khẩn cấp mà ông đang được hưởng giữa mùa dịch.

