Trên thế giới có hơn 2,68 triệu ca tử vong vì Covid-19, song có hơn 98 triệu trường hợp đã khỏi sau khi nhiễm virus.

Theo trang Worldometers, Mỹ và Pháp là hai nước có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua lần lượt là 51.320 và 38.500, nhưng đã giảm nhiều hơn so với số liệu ghi nhận một ngày trước đó. Các nước có số ca nhiễm mới trên 10.000 trong 24h qua là Italia, Ấn Độ, Đức, Brazil, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Thổ Nhĩ Kỳ.

WHO khuyên tiếp tục dùng vắc-xin AstraZeneca

Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn vắc-xin thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17/3 tuyên bố, bộ phận này đang đánh giá cẩn thận những dữ liệu an toàn mới nhất hiện có của vắc-xin AstraZeneca.

Vắc-xin AstraZeneca. Ảnh: AP

“Sau khi quá trình đánh giá được hoàn tất, WHO sẽ thông báo ngay lập tức cho công chúng biết về kết quả cuộc nghiên cứu. Hiện nay, WHO coi những lợi ích của vắc-xin AstraZeneca lớn hơn nhiều so với nguy cơ, và khuyến cáo việc tiêm chủng nên tiếp tục”, ủy ban trên cho biết.

Thủ tướng Anh tính tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 17/3 cho biết, ông sẽ sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 do Oxford/AstraZeneca sản xuất, cũng như bày tỏ sự tự tin của bản thân ông vào vắc-xin bất chấp một số quốc gia ở châu Âu ngừng sử dụng do lo ngại chứng huyết khối tĩnh mạch.

“Điều tốt nhất tôi có thể nói về chương trình vắc-xin Oxford/AstraZeneca là cuối cùng tôi sẽ có một mũi tiêm của riêng mình. Rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi”, ông nói với hãng tin Reuters.

Một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) trước đó đã cho đình chỉ việc tiêm chủng vắc-xin do Oxford/AstraZeneca đồng phát triển vì một số lo ngại về sức khỏe người nhận. Nhưng cơ quan quản lý dược phẩm Anh tuyên bố rằng, không có bằng chứng về mối liên hệ giữa các báo cáo về chứng huyết khối tĩnh mạch và vắc-xin của Oxford/AstraZeneca.

Tổng thống Syria và phu nhân khỏi Covid-19

Thông cáo từ văn phòng Tổng thống Syria ngày 17/3 cho biết, Tổng thống Bashar al Assad và phu nhân Asma al Assad đã không còn những triệu chứng mắc Covid-19 sau khi tự cách ly.

“Những chỉ định xét nghiệm và chụp X-quang liên quan tới Tổng thống và phu nhân cho thấy, tình trạng sức khỏe của họ đang dần trở lại bình thường”, thông cáo viết.

Tổng thống Bashar Al-Assad, 55 tuổi, là một trong số các nguyên thủ quốc gia nhiễm Covid-19, bên cạnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro…

Diễn biến mới liên quan tới đại dịch Covid-19

- Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp Harry Theocharis ngày 17/3 cho biết, nước này sẽ công nhận vắc-xin ngừa Covid-19 Sputnik V do Nga sản xuất trước các thành viên khác của EU. “Bất kể Sputnik V có được sử dụng như một loại vắc-xin được cấp phép ở EU hay không, chúng tôi đã đưa ra quyết định rằng loại vắc-xin này có hiệu quả tương đương với vắc-xin do châu Âu sản xuất, khi nó được sử dụng để tiêm cho khách du lịch”, ông Theocharis nói với hãng tin Sputnik.

- Google hôm 17/3 cho biết đã phải chặn gần 100 triệu chủ đề có liên quan tới tin giả về Covid-19. “Chúng tôi đã chặn khoảng 99 triệu chủ đề có chứa tin giả về Covid-19 trong suốt một năm qua, bao gồm các phương thuốc ‘kỳ diệu’ chữa bệnh, những nguồn tin về việc cung cấp khẩu trang N95 bị thiếu thốn hay các liều vắc-xin ngừa Covid-19 giả trong thời gian gần đây”, Phó Chủ tịch phụ trách về quyền riêng tư và an toàn quảng cáo của Google, ông Scott Spencer nói.

Tuấn Trần

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

