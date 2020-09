Thế giới ghi nhận thêm gần 210.000 ca nhiễm mới và khoảng 3.500 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

Theo số liệu cập nhật của trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h sáng 22/9, đại dịch tiếp tục hoành hành ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho khoảng 31,5 triệu bệnh nhân và cướp đi mạng sống của trên 968.000 người. Số ca khỏi bệnh đạt khoảng 23 triệu.

Covid-19 đang tấn công Ấn Độ dữ dội. Ảnh: Reuters

Mỹ chịu ảnh hưởng lớn nhất với trên 7 triệu ca nhiễm, tăng hơn 32.000 người so với ngày 21/9. Số bệnh nhân tử vong là hơn 204.400, tăng thêm 300 người.

Ấn Độ lại trải qua một ngày chết chóc với hơn 1.000 người tử vong vì Covid-19, nâng danh sách tổng lên gần 89.000 trường hợp. Số ca mắc bệnh ở quốc gia này đã cán qua mốc 5,5 triệu.

Nga được WHO khen ngợi

"WHO đánh giá rất cao những nỗ lực mà Nga đã thực hiện để phát triển vắc-xin ngừa Covid-19, cụ thể là Sputnik-V. Một lần nữa, chúng tôi muốn cảm ơn Nga vì những nỗ lực tuyệt vời tạo ra một vắc-xin an toàn và hiệu quả", Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Hans Kluge bày tỏ sau buổi hội đàm ngày 21/9 với Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko.

Quan chức này nhấn mạnh thêm, Nga đã giúp ông cung cấp viện trợ cho các nước Trung Á trong bối cảnh đại dịch hoành hành, và nhìn chung đã thể hiện cam kết của mình đối với sự đoàn kết toàn cầu.

Đến nay, Nga đã thương thảo với nhiều nước và nhận được đề nghị cung ứng 1,2 tỷ liều Sputnik-V đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Các thỏa thuận sơ bộ với hơn 10 nước ở châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông được đánh giá có thể mang lại cho Moscow ưu thế chính trị và kinh tế đáng nể trên trường quốc tế.

Hiểm cảnh của nước Anh

Người đứng đầu cơ quan y tế Anh Chris Whitty và Trưởng nhóm cố vấn khoa học chính phủ Anh Pattrick Vallance cảnh báo, vương quốc đang ở "thời điểm nguy cấp" trong cuộc chiến chống Covid-19.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ số 10 phố Downing ở London ngày 21/9, hai ông cảnh báo Anh có thể đối mặt với tỷ lệ tử vong gia tăng theo cấp số nhân trong những tuần tới, nếu chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson không hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lây nhiễm của làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Theo hai ông Chris Whitty và Pattrick Vallance, Anh đang phải đối mặt với "một mùa đông đầy thách thức", vì dịch bệnh sẽ hoạt động mạnh hơn trong thời tiết lạnh, trong khi các nghiên cứu hiện nay cho thấy chỉ khoảng 8% dân số có kháng thể với virus.

Anh hiện có gần 41.800 người chết vì Covid-19, cao nhất châu Âu và đứng thứ 5 toàn cầu. Tổng số ca lây nhiễm ở xứ sở sương mù ở mức gần 400.000 người.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.



