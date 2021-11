Đức sẽ huy động 12.000 binh sĩ vào dịp Giáng sinh để chống Covid-19, số người tử vong vì virus corona ở Nga cao kỷ lục lên tới 1.241 người trong một ngày…là các tin nóng về diễn biến dịch trên toàn cầu.

Đức huy động binh sĩ chống Covid-19

Báo Spiegel đưa tin, quân đội Đức đang chuẩn bị huy động 12.000 binh sĩ vào dịp Giáng sinh để hỗ trợ các dịch vụ y tế đang bị quá tải và giúp tiến hành tiêm tăng cường, xét nghiệm tại nhà dưỡng lão, bệnh viện. Cho tới giờ, đã có 630 binh sĩ được triển khai. Tuy nhiên, quân đội chưa bình luận gì về thông tin này.

Theo dữ liệu của Viện Robert Koch, tỷ lệ lây nhiễm hàng tuần trên 100.000 dân ở Đức trong tuần qua đã lên tới 277,4 ca, trong khi mức cao nhất trong làn sóng lây nhiễm thứ 3 hồi tháng 12/2020 là 197,6 ca.

Cùng ngày, Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi những người chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 hãy cân nhắc lại quyết định về việc này trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm hàng tuần tại Đức đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch.

Tuần tới, chính phủ liên bang và lãnh đạo 16 bang của Đức sẽ họp bàn về các biện pháp siết chặt để chống Covid-19, dù 3 đảng đang tham gia đàm phán thành lập chính phủ đã nhất trí duy trì tình trạng khẩn cấp từ đầu dịch đến ngày 25/12 theo đúng kế hoạch.

Hiện, châu Âu đã trở thành tâm chấn của đại dịch một lần nữa, khiến một số chính phủ xem xét áp dụng lại các biện pháp phong tỏa không được ưa chuộng.

Ca tử vong hàng ngày vì Covid-19 ở Nga cao kỷ lục

Theo hãng tin AP, Nga cho biết số ca tử vong theo ngày do Covid-19 ở nước này rất cao và tổng số ca nhiễm virus corona kể từ đầu đại dịch đã lên tới 9 triệu người.

Số ca tử vong và mắc Covid-19 theo ngày bắt đầu tăng vào giữa tháng 9 và dường như đã ổn trở lại vào tuần qua. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của nước này ngày 13/11 cho biết, 1.241 người đã tử vong vì Covid-19 trong 24h qua, tăng hai người so với một ngày trước đó. Theo lực lượng này, Nga ghi nhận thêm 39.256 ca nhiễm mới trong 24h, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 9,03 triệu người.

Thông tin trên được công bố sau khi hầu hết các khu vực của Nga dừng việc đóng cửa công sở kéo dài cả tuần để chống Covid-19, từ đầu tuần này.

Số ca tử vong và mắc mới ở Nga tăng trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng thấp, công chúng không tuân thủ nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hiện, chưa đầy 40% trong số gần 146 triệu người Nga được tiêm chủng đầy đủ. Tới nay, số người tử vong vì Covid-19 ở Nga là cao nhất châu Âu.

Hy Lạp tái siết chặt các hạn chế chống Covid-19

Theo báo Guardian, Hy Lạp lại một lần nữa siết chặt các hạn chế về số người được phép vào siêu thị, chỉ vài tuần sau khi nước này nới lỏng hạn chế. Theo đó, từ 13/11, siêu thị chỉ được phép chứa 1 người mỗi 9m vuông, so với quy định 1 người trên 2m vuông như trước.

Kể từ ngày 6/11, những người chưa tiêm phòng Covid-19 có nghĩa vụ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính gần đây mới được vào hầu hết các khu vực công cộng trong nhà, bao gồm ngân hàng, hầu hết các cửa hàng, tòa nhà chính phủ và tiệm làm tóc.

Diễn biến Covid-19 trên thế giới

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã cho phép tất cả các sự kiện, bao gồm cả đám cưới và lễ hội tôn giáo, được tổ chức không giới hạn về số người tham gia. Tuy nhiên, karaoke và câu lạc bộ đêm vẫn phải ngừng hoạt động cho đến sau ngày 30/11.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang tiếp tục tiến trình xem xét, đánh giá để cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V do Nga sản xuất, sau một thời gian bị đình trệ. Hiện WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho 6 loại vắc xin ngừa Covid-19, gồm vắc xin của công ty Bharat Biotech (Ấn Độ), hãng Pfizer/BioNTech (Mỹ - Đức), Moderna (Mỹ), AstraZeneca (Anh), Johnson & Johnson (Mỹ) và Sinopharm (Trung Quốc).

