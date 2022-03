Tổng số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc là gần 10 triệu người - gần 20% dân số. Từ ngày 4/4, New Zealand không đòi trình thẻ vắc xin khi vào cơ sở công cộng.

Người Hàn Quốc xếp hàng làm xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc: Lò hỏa táng quá tải

Giới chức Hàn Quốc cho biết, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là 10 triệu người, tương đương gần 20% dân số. Các ca bệnh nặng và tử vong ngày càng gia tăng khiến các lò hỏa táng và nhà tang lễ trên toàn quốc bị quá tải.

Theo Reuters, Hàn Quốc đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 cao kỷ lục do biến thể dễ lây nhiễm Omicron gây ra ngay cả khi nước này đã bỏ các nỗ lực truy vết và cách ly cũng như nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, ngày 22/3 số ca mắc ở nước này là 490.881, mức cao hàng ngày thứ hai kể từ sau khi số ca nhiễm hàng ngày lên tới đỉnh điểm là 621.205 vào ngày 16/3. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc là 10.427.247, với 13.432 trường hợp tử vong, tăng 291 ca so với một ngày trước đó.

Bộ Y tế Hàn Quốc hồi đầu tuần này đã chỉ thị cho 60 lò hỏa táng trên toàn quốc hoạt động nhiều giờ hơn để tăng số lượng thi thể được hỏa táng từ 5 lên 7.

New Zealand bỏ thẻ thông hành vắc xin

New Zealand hôm 23/3 đã thông qua việc bỏ thẻ thông hành vắc xin, hủy hạn chế với các cuộc tụ tập, dừng tiêm vắc xin bắt buộc đối với một số nhân viên chính phủ. Việc này báo hiệu một bước đi quan trọng hướng tới nới lỏng các hạn chế liên quan tới virus corona, nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước.

Tờ The New York Times dẫn lời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói, bắt đầu từ 4/4, sẽ không cần thẻ vắc xin mới được phép vào các cơ sở công cộng, việc bắt buộc tiêm vắc xin với nhân viên ngành giáo dục, y tế, cảnh sát và quốc phòng cũng được hủy bỏ.

Nhà lãnh đạo này cho hay, các quy định trên là không còn cần thiết do tỷ lệ tiêm phòng của nước này cao. "Là một trong những nước có dân số được tiêm phòng cao nhất thế giới, chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước một cách an toàn. Đây không phải là kết thúc, mà theo một số cách, là một khởi đầu mới".

Vắc xin ngừa Covid-19 đối với trẻ dưới 6 tuổi

Công ty sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 Moderna ngày 23/3 cho biết, vắc xin của Moderna có tác dụng với trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo. Nếu các cơ quan quản lý đồng ý thì việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho những em bé nhỏ nhất có thể bắt đầu vào mùa hè này.

Theo công ty này, trong vài tuần tới, Moderna sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý ở Mỹ và châu Âu phê duyệt tiêm hai mũi vắc xin với liều lượng nhỏ cho trẻ dưới 6 tuổi. Công ty cũng đang tìm cách tiêm liều lớn hơn cho trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên ở Mỹ.

Kết quả sơ bộ từ nghiên cứu cho thấy, vắc xin cung cấp mức độ bảo vệ chống lại Covid-19 ở trẻ nhỏ cũng tương tự ở người lớn, Tiến sĩ Stephen Hoge - Chủ tịch Moderna nói với hãng tin AP.

Hoài Linh