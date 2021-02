Được xem là "tài sản quốc gia", người giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani được hưởng chế độ an ninh Z+ của chính phủ với 55 nhân viên bảo vệ có vũ trang.

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ được bảo vệ như tài sản quốc gia. Ảnh: Youtube

Các tỷ phú và người nổi tiếng thường mạnh tay chi tiền để bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa an ninh cũng như người hâm mộ quá khích. Mukesh Ambani, chủ tịch đế chế Reliance Industries và cũng là người giàu nhất Ấn Độ, không phải ngoại lệ.

Không chỉ thuê đội bảo vệ riêng, Mukesh Ambani còn được hưởng chế độ an ninh Z+ của chính phủ - chế độ cho các quan chức cấp cao, bao gồm thẩm phán, thị trưởng và chính trị gia. Chế độ này chia thành 4 hạng trong đó quy định số lượng nhân viên an ninh, loại xe và vũ khí được cung cấp để bảo vệ. Hạng cao nhất là Z+, chỉ dành cho một số trường hợp đặc biệt như thủ tướng Ấn Độ. Hiện tại, chỉ có 17 người được hưởng chế độ Z+.

Với Z+, nhân vật sẽ được bảo vệ bởi 55 nhân viên an ninh, bao gồm ít nhất 10 nhân viên An ninh Quốc gia cấp cao làm việc 24/7. Những nhân viên này được phép mang vũ khí hạng nặng hơn so với nhân viên tại các công ty bảo vệ thông thường.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, tại Ấn Độ, ông Ambani được xem là "tài sản quốc gia". Ông bắt đầu được hưởng chế độ bảo vệ an ninh đặc biệt của chính phủ sau khi nhận được một bức thư nặc danh đe dọa vào năm 2008.

Tuy nhiên, quyết định cho ông Ambani hưởng chế độ an ninh của chính phủ vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận. Chính phủ Ấn Độ bị tố thiên vị giới tinh hoa và cho phép họ "mua" sự bảo vệ của nhân viên an ninh quốc gia. Trong các hồ sơ gửi tòa án, chính phủ Ấn Độ bảo vệ quyết định này bởi cho rằng ông Ambani đối mặt với các mối đe dọa về tính mạng.

Mặc dù được hưởng chế độ bảo vệ 24/7, ông Ambani phải tự trả lương cho các Nhân viên An ninh Quốc gia cấp cao, ước tính khoảng 22.000 USD/tháng, đồng thời cung cấp chỗ ăn ở cho họ.

Để thêm an tâm, tỷ phú này thậm chí còn thuê thêm những nhân viên An ninh Quốc gia về hưu bảo vệ cho mình. Bên cạnh đó, toàn bộ ôtô của ông đều được bọc thép và có khả năng chống đạn.

Bộ sưu tập siêu xe của gia đình Ambani được lắp đặt thêm nhiều tính năng an ninh để đảm bảo an toàn. Bộ sưu tập này bao gồm nhiều xe đắt đỏ như Mercedes-AMG G63, Range Rover Vogue, Land Rover Discovery Sport, BMW X5... Tất cả đều được đậu tại cao ốc 2 tỷ USD có tên Antilia của gia đình ở thành phố Mumbai. Trong đó, AMG là chiếc đắt nhất với giá khởi điểm 170.000 USD, chưa kể chi phí lắp đặt thêm các tính năng an ninh.

Theo VnEconomy

